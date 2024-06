Indul az Eb! – itt vannak a legfontosabb szurkolói információk!

Az A csoportban szereplő magyar válogatott június 15-én Kölnben lép pályára a svájciak ellen, június 19-én és 23-án pedig Stuttgartban játszik, előbb a házigazda németek, majd a skótok ellen. A magyar szurkolótábor a mérkőzések előtt az alábbi helyszíneken és időpontokban találkozik, s innen közösen vonul majd a stadionokhoz.

Helyszín: Köln – Girlitzweg 30, 50829 Gyülekező: szombaton, 10 órától Helyszín: Stuttgart – Mittlerer Schlossgarten, Cannstatter Str. 18, 70173 yülekező: 06.19-én 12 órától, 06.23-án 15 órától

(A vonulásokon mindenki saját felelősségre, saját belátása szerint vehet részt!)

A magyarok számára kialakított találkozóhelyeken (Fan Meeting Point) egészen a mérkőzés végéig kiszolgáló egységek, büfék és óriáskivetítők várják majd a szurkolókat. A rendező városokban mérkőzésnapokon a tömegközlekedés ingyenes a belépőjeggyel rendelkezők számára reggel 6 órától másnap 18 óráig. Gépkocsival nem ajánlott megközelíteni a stadionokat. A nagyobb befogadóképességű parkolókat az UEFA az alkalmazásában is feltünteti.

A szurkolók legfontosabb kalauza az említett angol nyelvű UEFA mobilalkalmazás lesz, amelyet innen tud letölteni elsősorban ezen keresztül érdemes tájékozódni a mérkőzésekkel, helyszínekkel kapcsolatban, hiszen az itt található, személyre szabható információkat folyamatosan frissíti az UEFA. Nemcsak a csapatok, a játékosok és a mérkőzések adatai, hanem a rendező városok és stadionok információi is rendszeresen frissülnek.

A jegytulajdonosok az alkalmazás használatával vehetik igénybe ingyen 36 órán keresztül az adott város közösségi közlekedését, valamint egyéb utazási kedvezményekkel is élhetnek. A legfontosabb információkat egy angol nyelvű dokumentumban is összegyűjtötte az UEFA. A szurkolóknak szóló információk nagy része az UEFA oldalán is elérhető. Az itt megjelenő információk szintén folyamatosan frissülnek, például a forgalomirányítás, időjárás kérdésében, ezért érdemes gyakran olvasni az itteni tartalmakat is. Ugyancsak fontos az UEFA Mobile Tickets alkalmazás, amellyel a szurkolók bármikor biztonságosan letölthetik vagy átadhatják a megvásárolt jegyeiket.