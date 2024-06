„Erre a gólra vártam, mióta futballozni kezdett!” – Csoboth Kevin édesapja a fiáról

Nyitókép, fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A boldog apuka az Nso.hu megkeresésére elmondta, „Kevin ötéves kora óta játszik, és ezzel a góllal koronázta meg azt a menedzselést és támogatást, amivel a kezdetektől segítettük őt”. Az édesapa hozzátette: „ezért a mai estéért megérte tizenkilenc évet dolgozni. Nagyon büszkék vagyunk!”

Csoboth Róbert azt is elárulta: a Svájc és a Németország elleni találkozókat élőben nézték végig Kölnben és Stuttgartban, de a Skócia elleni mérkőzést amolyan babonából is kihagyták, hiszen „Kevin akkor rúgta a hét gólját is az Újpestben, amikor nem voltunk kinn a meccsén”.

Csoboth Kevin közvetlenül a lefújás után hívta a szüleit, és az édesapa egyből észrevette, hogy a fia

ekkor még szinte sokkhatás alatt volt, fel sem fogta, hogy mi történt. Csak annyit kérdezett: apa, örültök? Mi az édesanyjával egymásra néztünk, és elsírtuk magunkat...”

Sírni csak a győztesnek szabad? Fotó: MTI/Illyés Tibor

Csoboth Róbert azt is elmesélte, mit élt át abban a pillanatban, amikor a fia a győztes találatot megszerezte: „Amikor az első helyzeténél a kapufára lőtte a labdát, nem hittem el, hogy nincs egy kis szerencséje. Régen lelkileg megtörték az ilyen szituációk, amikor kihagyott egy gólhelyzetet. Most viszont ment tovább, mintha mi sem történt volna, és a gólnál higgadt tudott maradni”.

Azt is több helyen megjelent már, hogy Csoboth Kevin és Szoboszlai Dominik a Főnix Goldban csapattársak voltak. Ezzel az epizóddal kapcsolatban a boldog édesapa csak annyit fűzött hozzá: