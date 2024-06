Csoboth Kevin volt edzője bízik benne, hogy szép külföldi karrier előtt áll a válogatott támadó

„Biztattam, és tudattam vele, hogy teljes mértékben mellette állok.

Éreztettem vele: igenis ki kell tűznünk célul, hogy vissza kell kerülnie a válogatottba, és ott kell lennie az Eb-n.

Ugyanis ez nagyon fontos a saját pályafutása és nem mellesleg az Újpest szempontjából, hiszen a klubnak nagy eredmény, ha játékost tud adni az Eb-résztvevő nemzeti csapatba. Ehhez természetesen az kellett, hogy a klubjában megmutassa, mire képes, és ebben teljesen partner volt, még akkor is, amikor elmondtam neki, hogy a kispadról beállva kell segítenie a csapatot. Ennek az is volt a haszna, hogy tudtuk, minden bizonnyal nem kezdőként számít majd rá Marco Rossi, viszont csereként megmutathatja, hogy beszállva képes lökni a csapat szekerén, amire a válogatottnál is szükség lehet” – fogalmazott a szakember, aki hozzátette:

Tudom, az Újpestnek fontos lenne, hogy maradjon, de bízom benne, Kevinre szép külföldi karrier vár az Eb után”

– jelentette ki Mészöly Géza.