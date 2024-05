Nagy László a Mandinernek: legalább a fél csapatot ki kellene cserélni Újpesten

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Mint akik vért ittak a mérkőzés előtt, úgy rontottak rá vadul az újpestiek a Diósgyőrre az NB I hétvégi, 31. fordulójában. Volt is miért hajtaniuk Csobothéknak, hiszen a kiesés réme üldözte a múltja alapján sokkal többre érdemes csapatot. A szintén nehéz helyzetben lévő, tizenegyedik helyen álló Kisvárda ugyanis az utóbbi hetekben megtáltosodott, és üldözőbe vette az Újpestet, amely meg hétről hétre ájult egyik vereségből a másikba. Szombaton aztán Felcsúton kikaptak a várdaiak, így aztán az Újpest azzal a tudattal léphetett pályára, ha egy pontot szerez a DVTK ellen, akkor megmenekül. Nos, már a 10. percben 2–0-ra vezettek a hazaiak, s az első félidő végén 4–0 állt az eredményjelzőn. A meccs mészárlással végződött, ám az elmúlt hetek eredményei, meg úgy általában, vagyis teljes egészében a bajnokságban mutatott teljesítmény után nem is olyan meglepő, hogy az újpesti tábor a 7–0-s győzelmet követően nem éltette a csapatát, hanem „ku…a gyenge” rigmussal küldte az öltözőbe a fiúkat.

„Úgy kezdődött ez a mérkőzés, mint anno a mi időnkben, a hetvenes években. Ha nem vezettünk két góllal a tizedik percben, már jöttek a kritikus hangok a lelátóról. Sajnos, már nem azt a világot éljük Újpesten. Jó, persze örülünk, hogy gólfesztivál volt szombaton, de ehhez azért ez a gyenge ellenfél is kellett. Az egész bajnokságot nézve, nem lehetünk büszkék magunkra, sőt, inkább szégyenkeznünk kell.

A kiesést elkerültük, de a Megyeri úti közönség, ez a klub nem ezt érdemli a tradíciói alapján”

– fogalmazott lapunknak Nagy László, az Újpest korábbi labdarúgója és edzője.

A gólgazdag győzelem után sem éltette az újpesti tábor a futballistákat a DVTK elleni bajnoki meccset követően

Fotó: Újpest FC Facebook

Sokan távoznak a nyáron Újpestről

Ám azért van remény, hogy a következő bajnokságban nem a kiesés elkerüléséért kell izgulniuk, idegeskedniük és szorítaniuk majd a lila-fehér drukkereknek. A nyártól már az új tulajdonos, a Mol Vagyonkezelő Zrt. irányítja az Újpest FC-t. A hírek szerint tíz-tizenegy játékost elküldenek, illetve akad, akinek lejár a szerződése, amelyet aztán nem újítanak meg. Természetesen a helyükre jönnek újak, csak még nem tudni, hogy a Mezőkövesd olasz kapusán, Riccardo Piscitellin kívül ki érkezik.

„Most valamennyi játékos lenyugodhat, és a hátralévő két fordulóban bizonyíthat, hogy helyen van ebben a csapatban. A szakmai vezetőknek már építeniük kell a jövő Újpestjét. A Ferencváros jó példa lehet előttük. A Molnak köszönhetően most lesz pénz minőségi futballistákra. Ugyanakkor össze-vissza vásárolgatni esztelenség lenne.”

Az olimpiai bajnok szerint évről évre gyengébb Újpestet láthattunk, láthatunk, s ha nem születik meg az egyesség a tulajdonosváltásról, akkor a következő évek is alighanem a kiesésről, annak elkerüléséről szólnának. Nagy László markáns kritikát mondott a játékoskeretről.

„Legalább a fél csapatot ki kellene cserélni, de lehet, hogy még ennél is többet. Ezeknek a focistáknak a nagy része egyszerűen nem ide való.

A legnagyobb gondot a védelemben látom. Hatvankét gólt kapni harmincegy meccsen rengeteg, most a legtöbb az NB I-ben. Ennyit még a tök utolsó mezőkövesdiek sem szedtek be. Öt-hat meghatározó játékost mindenképpen kellene igazolni a nyáron, olyanokat, akik valóban segíteni tudnak. És aztán folyamatosan jöhetnének még jobbak. Ha így csinálnák, akkor egy-két éven belül az első hatban lehet az Újpest, meg a nemzetközi kupaszereplés is összejöhet időről időre. A Ferencváros most még verhetetlen, arról ne álmodjunk, hogy gyorsan beérjük, és az aranyért küzdünk vele. Ha jól építkezünk, akkor abban talán reménykedhetünk, az Újpest–Fradikat újra derbiknek nevezhetjük, mert az utóbbi években már nem voltak azok” – állítja a 74 éves klublegenda, akit arról is megkérdeztünk, megéli még az Újpest újabb bajnoki címét.

„Örök optimista vagyok, de nem biztos, pedig milyen jó lenne?”

– merengett el a kilencszeres magyar bajnok.

Az idén még nem járt a Megyeri úti stadionban

A jó csapathoz elengedhetetlen szerinte, hogy a vezetőségben is legalább olyan jó, vagy még jobb szakemberek legyenek, mint a pályán. Ez talán még nehezebb, mint kiszúrni, felfedezni és leigazolni egy tehetséges futballistát. Tavaly megműtötték Nagy Lászlót, a jobb térdébe felszínpótló protézist tettek. Azóta nem is járt a Szusza Ferenc Stadionban, bár februárban szerette volna élőben megnézni az Újpest–Fradit, ám, rajta kívülálló okok miatt, ez nem jött össze.