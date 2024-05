Marco Rossi keményen kritizál: Valaki azt hiszi, hogy egy fenomén, mert egy-két szép gólt lőtt

Légióskérdés

Az 59 éves olasz-magyar tréner elsőként a magyar bajnokság színvonalát értékelte. Az NB I jelenleg a 23. az európai szövetség, az UEFA rangsorában.

„Néhány évvel ezelőtthöz képest, fejlődött. Ezzel egyidejűleg a szomszédos országokban csökkent a színvonal.

Őszinte leszek, a múlthoz képest, főleg a külföldiek között nincs meg ugyanaz a színvonal, mint amit korábban mondjuk Lanzafame, Lazovics vagy Leonardo képviselt. Tudásuk meghaladta a mostaniakét még akkor is, ha néhány Fradi-játékos kitűnő. Láthattuk a kupadöntőben is, de hiába a Ferencváros a legerősebb, veszített. Dicséretes, hogy a Paks versenyben volt sokáig a bajnoki címért.”

Kívánalmak

Marco Rossi két részletben több mint 150 mérkőzésen irányította a Budapest Honvédot, amelyet többek között bajnoki címre vezetett (2017). A magyar élvonal jövőjét így látja.

„Az intenzitását növelni úgy lehetne az NB I-nek, ha lenne 2-3 rivális, mint most a Paks. Ez az év egy kicsit küzdelmesebb volt, előtte simábban nyert a Ferencváros. Azt kívánnám, hogy az Újpest – ha nem a is a Fradi szintjén legyen – de meg tudja szorongatni. Visszatérjen az NB I-be Honvéd, nagy csapat legyen újra a Debrecen is. Előnyös lenne nekem is és az utódomnak is” – fogalmazott, majd az edzők közül – a legjobbnak megválasztott Bognár György mellett – kiemelte a szerinte jól teljesítő Blagojevicset (DVSC), Grzelakot (Fehérvár) és Szabó Istvánt (Kecskemét).

„Azt kell figyelembe venni, milyen játékosokkal dolgoznak. Kritizálják a Paksot a játékstílusáért, de tudják, mit kell tenniük, küzdenek és sikerrel teszik. A siker a játékosok és az edzők érdeme is. Elismerés illeti a Paksot, amely korábban is futott remek szezont.”

Ugródeszka

Marco Rossi a fiatal magyar játékosokról is szót ejtett. Mint mondta, szemmel tartja őket, a fejlődésüket, amihez szerinte a hazai bajnokságtól erősebb ligákban kell szerepelniük.

„Vannak fiatal tehetségek, akiket közelről figyelünk. Már U21-es válogatottak, de fontos, hogy az NB I csak az első lépés a karrierjükben.

Ha valaki azt hiszi, hogy egy fenomén, mert egy-két szép gólt lőtt, de nem dolgozik keményen és nem használja a fejét, az kevés.

Elmondtuk nekik: a magyar bajnokság ugródeszka kell, hogy legyen, nem cél!” – foglalt állást a szövetségi kapitány.

A kritika akár a nyártól a Frankfurthoz igazoló Ifjabb Lisztes Krisztiánnak is szólhat, akivel továbbra sem számol, bár az Eb-tartalékok közé jelölte, de több itthon játszó utánpótláskorú játékosra is illik az intelem...