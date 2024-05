Az év edzőjének döbbenetes fohásza: A legfontosabb az lenne, hogy nekünk is legyen szponzorunk, mert nincs!

Nyitókép: Facebook/Paksi FC

„Szeretnék gratulálni a Paksnak, fantasztikus teljesítményt nyújtott. Egy sokkal kisebb költségvetésű csapat, magyar játékosokkal! Hisznek ebben a dologban, és sok esetben le tudnak minket győzni. A bajnokságban is megszorítottak bennünket, úgyhogy ez egy becsülni való dolog” – nyilatkozta az elveszített Magyar Kupa döntő után Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke. Hatalmas elismerés ez a tolnai csapatnak, amely hétfő este újabb rangos elismerést zsebelhetett be: az év edzője díj a szakmai munka és a játékosok közös érdeme, ezt emelte ki a kitüntetett, Bognár György is.

Támogató kerestetik

Szókimondó, ám kellően szerény a korábbi kiváló középpályás, az 50-szeres válogatott középpályásból lett remek edző, Bognár György. A labdarúgó NB I-ben másodszor nyerte el a jeles és rangos egyéni díjat, ám a 62 éves szakember értékrendjében nem ő áll a sor elején. „Elsősorban a csapatomnak köszönöm, a klub dolgozóinak és utána jövök én” – kezdte a Rangadó díjátadó gálán, majd egészen döbbenetes dolgot világított meg a története legjobb szezonját futó, NB I-es második, Magyar Kupa-győztes paksi klub hátteréről.

„Erőn felül teljesítenek a klubban tevékenykedők.

Nincs szponzorunk, ilyen önellátók vagyunk. A legfontosabb az lenne, hogy nekünk is legyen szponzorunk, mert nincs!

Haraszti Zsolték 20 éve remekül csinálják!”

Kis klub, nagy sikerek

A Paksi FC 2006 óta megszakítás nélkül az első osztályban szerepel. 2011-ben volt már bajnoki ezüstérmes és Ligakupa-győztes volt. Jellemző volt rá, hogy esélyt adott olyan feltörekvő focistáknak, akikkel esetleg máshol még vagy már nem számoltak, s azok közül többen ma is a szakmai stáb tagjaiként segítik a mindössze 20 ezer lakosú Atomváros egyre elismertebb klubját. Az is beszédes, hogy néhány éve a vendégcsapat a helyi Atomerőmű logójával a mezén (és támogatásával a zsebében) futott ki a paksi gyepre, míg a „saját” fiaik nem részesültek segítségben... Kicsit a kényszer is szülte a Paksi FC játékospolitikáját, ugyanakkor joggal és büszkén hirdeti az egyesület, hogy „A Magyar Csapat”.

„Igazából ez nem a mi dolgunk, a PR-osunk intézi... Nagy erényünk évek óta a csapategység. A kupadöntőn a kiállítást is ezzel tudtuk átvészelni. Ott vagyunk egymásnak, ha valakinek nem megy úgy a játék vagy esetleg piros lapot kap.

Mindig is jellemző volt ránk, hogy összetartottunk, idén talán hatványozottan igaz ez. Mi szeretjük egymást, és nyilván segít, hogy egy nációból származunk.

Mindenki ismer mindenkit, a csapat magja régóta Pakson játszik. Kisegítjük egymást az öltözőben, jól elvagyunk egymással. Biztos, hogy ez nagyon sokat hozzátesz a teljesítményünkhöz” – nyilatkozta lapunknak a Ferencváros ellen megnyert (2-0) kupadöntő első gólját szerző Papp Kristóf, aki kilenc éve erősíti a Paksot. Szabó János 2008 óta! A klub színeiben közel 400 mérkőzésnél járó baloldali védő, mindenes szerint is a jó a csapategység.

„Az a jó ebben, hogy mi megtaláljuk egymással a közös hangot.

Tényleg magyarok vagyunk, küzdünk egymásért, azért ez így teljesen rendben van.

Az újonnan érkezők is könnyen be szoktak illeszkedni.A többi csapattal nem szeretnék foglalkozni.”

Családias csapat: Szabó János a gyermekeivel ünnepelte pályafutása legnagyobb sikerét, a Paksi FC-vel elért Magyar Kupa-győzelmet

A duplázó kalapemelése

Egy éve még a Paksi FC színeiben lett gólkirály és a magyar élvonal legjobb játékosa Varga Barnabás. A 2023 nyarán épp a nagy rivális Ferencvároshoz igazolt csatár ezúttal is mindkét címet kiérdemelte. A csatár bajnok lett, volt csapata miatt a kupában „csak” ezüstérmes, s immár készülhet az Európa-bajnokságra.

„Egy jobb csapatba igazoltam tavaly nyáron, jobbak voltak a lehetőségek, de azért nem egyszerű két ilyen díjat bezsebelni. A válogatottban is stabil kerettagnak mondhatom magam, nemzetközi kupákban is megmutathattam magam. Ez volt az első ilyen nagyon sűrített szezonom, most volt a legtöbb meccsem. Óriási büszkeség, hogy ismét a legjobb játékosnak választottak” – mondta az újabb elismerések átvétele közepette Varga, aki korábbi csapatát is dicsérte.

„A Paks nagyon jó csapat, tudom, milyen közösség, hiszen onnan jöttem. Le a kalappal előttük!”