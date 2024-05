Amikor postagalambokkal küldték ki a jegyeket a Népstadionból: 70 éve volt a 7:1-es magyar-angol

Az Aranycsapat egy 1953-as felvételen

Fotó: Fortepan/Erky-Nagy Tibor

1954. május 23-án, pontban délben nyitották ki a Népstadion kapuit és több tízezer ember tódult a lelátókra. Úgy, hogy a magyar–angolt csak kora este, 17 óra 30 percről rendezték. Az állóhelyek is szinte megteltek, az emberek pedig beszélgettek, voltak akik sakkoztak, sokan pedig nemtetszésüknek adtak hangot, ugyanis az állóhely közelében nem volt büfé és mozgóárus is elvétve jött, így étlen-szomjan várták órákon át a nagy meccset. És ha már büfé. Az újságok is megírták, a rendezők

40 hektoliter borral, 80 hektoliter sörrel, 25 ezer adag málna és narancsszörppel készültek. Mellette 40 ezer szelet nápolyi, 12 ezer pogácsa, 6 ezer húsos, sajtos szendvics, 2 ezer perec és 40 ezer csomag erős és savanyú cukorka várta a meccs nézőit.

Sokan szerettek volna bejutni a Népstadionba. A várakozás óráiban az a pletyka is elterjedt, hogy vannak, akik postagalambokkal juttatják ki a jegyeiket a kint várakozó barátaiknak. Egy vadabb pletyka alapján pedig az is megtörtént még szombaton este, hogy egy kőművesbrigád két fiatal fiút falazott be egy üregbe a Népstadionnál (így akarták becsempészni őket a meccsre), majd vasárnap reggel kibontották a falat, ám közben a biztonsági személyzet észrevette őket. A pletyka szerint egyből Németh Imréhez, a Népstadion igazgatójához vitték a fiúkat, akiket megsajnált a vezető és két jegyet nyomott a kezükbe. Erre jegyezte meg valaki a lelátón: „Azt még elhiszem, hogy befalazták a fiúkat, de azt már nem, hogy a stadion igazgatójának vasárnap reggel még volt két jegye.” A magyar–angol előtti órákban aztán egy atlétikaviadallal próbálták lekötni a nézők figyelmét, akik ekkor már négy órája vártak a nagy meccsre.