Ez aztán turistamágnes lesz – már több mint 50 országból voltak kíváncsiak a magyar csodára

Ez egy igazi turistamágnes lesz

– jelentette ki Török István, a City Sightseeing Budapest ügyvezető elnöke a Puskás Arénában, azon belül is a nemrég megnyílt Puskás Múzeumban rendezett sajtótájékoztatón, melyen arról volt szó: a cég Hop On Hop Off névre hallgató városnéző panorámabuszai ezentúl megállnak a világ legismertebb magyarjáról elnevezett létesítmény, illetve az őt bemutató múzeum előtt.

Az arénát és a múzeumot üzemeltető Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója, Bíró Péter hozzátette: már csak azért is létjogosultsága van ennek a megállónak, mert Puskás nemcsak a magyar, de rengeteg külföldi ember szívét is megdobogtatja. Ennek ékes bizonyítéka, hogy

a fél éve megnyílt Puskás Múzeum már 10 ezer látogatót vonzott, ennek a fele volt külföldi, akik több mint 50 országból érkeztek, köztük nemcsak Spanyolországból, de például Kínából és Ugandából is.

„A világ legtermészetesebb dolga, hogy a világ legismertebb magyarjának emlékhelyénél megállnak a turistabuszok, mégis csak ma jött el az a pillanat, hogy ez meg is valósult” – ezt már a Puskás-örökség nagykövete, Szöllősi György mondta a Mandinernek, majd elárulta: az erre való igény nem csak hazánkon belül alakult ki. –

Állandóan ezzel az igénnyel találkoztunk, amikor futballrajongókkal, Real Madrid-szurkolókkal, Budapestre érkező turistákkal beszélgettünk.

Rajtuk kívül turisztikai szakemberek is megfogalmazták, hogy kellene nagyon Budapestre egy Puskás-emlékhely. Most, ha egy futballrajongó idejön, akkor megnézheti a jövő évi Bajnokok Ligája-döntő stadionját, ami élő helyszíne a mai világfutballnak. Pályára lépett már itt a Barcelona, a Juventus, a Liverpool, a Bayern München, a Manchester City, az angol, a német, az olasz, a holland, a francia és a portugál válogatott, rendeztek itt már Eb-meccset, El-döntőt. Aki leszáll a Puskás-megállónál, az megnézheti ezt az arénát és a Puskás Múzeumot is, szerintem az egyik legnépszerűbb megálló lesz.”

Szöllősi György beszélt a Real Madrid-szurkolók vágyáról a Mandinernek

A Puskás Aréna nemcsak a rengeteg nagy mérkőzéssel és koncerttel írta be magát a történelembe, hanem például azzal is, hogy manapság szinte lehetetlen jegyhez jutni a válogatott meccsekre, annyian akarnak kimenni rájuk – miközben előtte évtizedekig egy romos stadion volt a nemzeti csapat otthona, az utolsó 10-15 évben szinte teljesen elapadó nézőszámmal. Mégis nagyon hosszú út vezetett az aréna megnyitásáig…

„Maga a stadion egy évszázados álom volt, hiszen már a huszadik század elején felmerült, hogy kellene egy nemzeti sportstadion az állandóan előkerülő olimpiai álom miatt” – reagált felvetésünkre Szöllősi. – „Millió terv és elképzelés készült, de jöttek a világháborúk, a gazdasági válság. Aztán a Népstadion ezeknek a terveknek lett a folytatása, 1953-ban át is adták – félkészen.

A Népstadion soha nem készült el, vagyis 2019 novemberéig kellett várnunk arra, hogy legyen a magyar válogatottnak egy olyan otthona, amit méltó módon nevezhetünk nemzeti futballstadionnak.

Persze, a Népstadion még csonka állapotában is fantasztikus helyszíne volt egy csomó nagy meccsnek meg koncertnek, de ha elsétált mellette az ember, látta, hogy féloldalas, nincs befejezve.”

És most már azzal kell szembesülnünk meccsről meccsre a válogatott esetében, hogy még a 67 ezer férőhelyes befogadóképesség is kicsinek bizonyul.

„Szerintem világcsúcstartó lehet a Puskás Aréna abból a szempontból, hogy soha semmilyen létesítményre annyi terv, vázlat, makett nem készült, mint ennek a stadionnak az újjáépítésére. Volt olyan terv, hogy multifunkcionális stadion lesz, olimpiai központként. Aztán az a koncepció győzött, hogy legyen futballstadion, a válogatott otthona atlétikai pálya nélkül.

A kapacitást tekintve a mindent felülíró szempont az volt, hogy a Bajnokok Ligája-döntő megrendezéséhez szükséges hatvanvalahányezres befogadóképességet elérje a stadion. Persze, akkor nagyon sok volt a szkeptikus hang, hogy minek egyáltalán, nem is lesz kihasználva, nem fog megtérülni.

A turistamágnes

Hála a válogatott nagyszerű szereplésének, és annak, hogy a magyarok ismét felfedezték, mekkora élmény együtt lenni több tízezer magunkkal a lelátón, együtt szurkolni, sokszor előfordult, hogy néhány óra alatt elfogytak a jegyek és kétszer-három annyi belépő el lehetett volna adni. De már kupadöntőre és bármilyen barátságos meccsre megtelik a stadion, és ilyenkor valóban előkerül: ahhoz képest, hogy tíz-tizenöt éve még a hatvanezrest is rengetegen túlzásnak találták, most már az a probléma, hogy szurkolók nem tudnak bejutni a meccsekre, vagyis nagyobb is lehetett volna.”

Visszatérve a turistabusz Puskás-megállójára: elképzelhető, hogy igen népszerű lesz az észak-londoni turisták szemében is, hiszen a szerdán Európa-ligát nyerő Tottenham menedzsere az az Ange Postecoglou, aki játékosa volt Puskásnak, és egyértelmű mentoraként tekint Öcsi bácsira.