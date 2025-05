„A Magyar Sport Napján, a magyar delfin nyomában” – legendás olimpiai helyszínen járt a miniszter Athénban (VIDEÓ)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Athénból jelentkezett be hivatalos Facebook-oldalán, ahol az olimpiai és sporttörténelmi helyszínek mellett a magyar védelempolitikai érdekek képviseletéről is beszélt.

A videó elején a miniszter Hajós Alfréd 1896-os olimpiai győzelmét idézte fel, aki 13 fokos tengervízben úszta ki magának a modernkori olimpiai játékok első magyar aranyérmeit. „Hajós Alfréd, örökös magyar bajnok, ezzel az Athénban nyert két olimpiai érmével szerezte meg a modernkori nyári olimpiai játékok első olimpiai érmeit Magyarország részére” – emelte ki.

Szalay-Bobrovniczky megemlékezett Puskás Ferencről is, aki edzőként a görög Panathinaikos csapatával ért el sikereket, amellyel Athénban is öregbítette hazánk hírnevét. A felvételen a legendás Panathinaikos stadion is feltűnik, ahol – mint elmondta – kora reggel futással kezdte a napot.

A Panathinaiko stadion – egy márvány csoda Fotó: sumfinity.com

A látogatás apropóját a DEFEA nemzetközi védelmiipari kiállítás adta, amelyen Magyarország is képviseltette magát.

A miniszter beszámolója szerint az esemény célja a biztonságpolitikai kapcsolatok erősítése és a védelmiipari együttműködések előmozdítása. „Tegnap találkoztam védelmi miniszter kollégámmal, ma pedig a kiállításon folytatom a Magyarország biztonsága szempontjából fontos gyártó és védelmiipari szereplőkkel a leegyeztetést” – fogalmazott, majd hozzátette: „A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát.”