Kiderült, mikor dönti el Marco Rossi, hogy Gulácsi vagy Dibusz lesz-e az első számú hálóőr az Európa-bajnokságon

Gulácsi Péter már 2008-ban volt kerettag, de csak 2014-ben debütált a válogatottban, amelyben 52-szer szerepelt. Ő védett a 2021-es Európa-bajnokságon is. A vele egyidős, ferencvárosi Dibusz Dénes 35-ször ölthette magára a címeres mezt, ő is 2014-ben mutatkozott be. Kerettag volt a 2016-os és a 2021-es kontinenstornán, ám azokon nem jutott játéklehetőséghez.

Komoly dilemma előtt áll Marco Rossi – de nagyon nem nyúlhat mellé egyik kapussal sem.