Marco Rossi még nem tudja, ki fog védeni az Európa-bajnokságon

Nagy nap lesz 2024. március 26-a Marco Rossi edzői pályafutásában. Az olasz szakember a válogatottbeli mérkőzéseit tekintve kedden utoléri Mészöly Kálmánt, így holtversenyben a harmadik legtöbb mérkőzésen dirigáló magyar szövetségi kapitány lesz. A Koszovó elleni barátságos mérkőzés előtt a mester elárulta, büszke rá, hogy utoléri Mészölyt, hiszen ő a magyar labdarúgás legendája.

„Természetesen nem hasonlítom össze magam vele, de ez számomra egy mérföldkő. Mindent meghatározott céllal tesszünk, nem kísérletezünk. Lesznek változások a törökök elleni találkozóhoz képest, de olyan játékosok fognak pályára lépni, akikkel számolunk majd az Európa-bajnokságon. Olyan taktikai elemeket vagy felállást sem fogunk kipróbálni, amellyel nem számolunk a kontinensviadalon. Elsősorban a németországi tornára készülünk, de nyilvánvaló, hogy a távlati célunk a folyamatos fejlődés” – mondta a szövetségi kapitány.

A hétfői sajtótájékoztatón szóba került a kapusposzt, de azt most még nem tudta megmondani Rossi, hogy az Eb-n ki lesz az első számú kapus, Dibusz Dénes vagy Gulácsi Péter.

„Dénes több, mint egy évig folyamatosan védte a válogatott kapuját. Emellett Magyarország legerősebb klubcsapatának meghatározó játékosa, immár egy évtizede. Nem akarom megsérteni a Ferencváros szurkolóit, de ugyanakkor tény, hogy az RB Leipzig komolyabb játékerőt képvisel, hiszen egy topligás német csapat. Ezzel ellentétben, ha csak a két kapust nézzük, Dibusz és Gulácsi ugyanannyira jók, mindketten topkapusok. Van amiben Gulácsi a jobb és van amiben Dibusz.

Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, hogy ki fog védeni az Eb-n.

Mindkettejükre támaszkodni fogok az Európa-bajnokságon, de fenntartom magamnak a döntés jogát, ha kell, akár az utolsó pillanatig. A válogatott szurkolóit pedig arra kérem, hogy legyenek megértőek, és bízzanak abban, hogy a csapat számára legkedvezőbb döntést fogjuk meghozni és akármelyikük is áll majd a kapuban, támogassák” – így Rossi.

A tájékoztatón szóba került az is, hogy Eb-ellenfelünknél, Svájc válogatottjában több koszovói származású labdarúgó játszik, de a szakember nem lát hasonlóságot a két csapat között.

„Különböző szintet képviselnek, a játékstílusuk is más. A svájciak futballja inkább domináns, birtokolják a labdát, keresik az üres területeket, amelyet cselezéssel, párharcok megnyerésével érnek el. A koszovóiak ezzel szemben direktebb futballt játszanak. Tehát egyéniségek és játékstílus terén is különböző válogatottakról beszélhetünk” – jelentette ki a kapitány, aki szerint kedden is a győzelem a céljuk.

A labdarúgó-válogatott kedden, 19 órakor lép pályára Koszovó ellen a Puskás Arénában.