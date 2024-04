Dibusz vagy Gulácsi? – Korábbi kapuslegendák árulják el a Mandinernek, ki legyen a válogatott első számú kapusa

Nyitókép, fotó: MTI/EPA Hannibal Hanschke

Saját bevallása szerint még Marco Rossi sem döntötte el, ki legyen a váogatott első számú kapusa, ez is lehet az oka, hogy a közelmúltbéli felkészülési mérkőzéseken, Törökország ellen (1-0) az RB Leipzig, míg Koszovó ellen (2-0) a Ferencváros játékosa állt a gólvonal előtt.

Gulácsi Péter és Dibusz Dénes is hiba nélkül oldották meg a feladatukat, ezzel is „nehezítve” a szakmai stáb döntését. A napokban olvasóinkat is felkértük a szavazásra (ezt még most is megtehetik), érdekesség, hogy a Ferencváros hálóőre eddig háromszor annyi szavazatot kapott, mint a vetélytársa. A Mandiner három korábbi válogatott kapuslegenda véleményét is megkérdezte arról, hogy ki legyen válogatottunk első számú kapusa.