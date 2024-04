Gulácsi is megszólalt a Dibusszal való harcukról

Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Valószínűleg még Marco Rossi szövetségi kapitány sem tudja, ki fogja védeni a magyar válogatott kapuját a nyári Európa-bajnokságon Németországban. Bizonyára ez a lekérdőjelesebb poszt az olasz-magyar szakember fejében, mivel két kiváló kapusa is van. A tavalyelőtt megsérült Gulácsi Péter távollétében Dibusz Dénes nyolc Eb-selejtezőn mindössze hét gólt kapott, a válogatott pedig veretlenül jutott ki vele a kontinenstornára. Ha a Ferencváros kapusával vágunk neki az Eb-nek, akkor sem mondhat senki egy rossz szót Rossira. Gulácsi mellett talán az szólhat, hogy a magyarnál jóval erősebb bajnokságban, a német Bundesligában játszik hétről hétre az RB Leipzigben.

Amúgy az 52-szeres válogatott lipcsei futballista sem biztos benne, hogy ő lesz majd az első számú opció a nyáron. Gulácsi Péter a több mint két héttel ezelőtti, Törökország elleni edzőmeccsen kapott gól nélkül tért vissza a nemzeti együttes kapujába.

„Ötven-ötven százalék az esélyünk szerintem mindkettőnknek az Eb-szereplésre, a kapusposzt most abszolút kétesélyes a válogatottban.

Ahogy a szövetségi kapitányunk is mondta, amíg sérült voltam, Dibusz Dénes nagyon jól védett az Eb-selejtezőben, fontos szerepet játszott abban, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra. Most visszatérhettem én is, Törökország ellen 1–0-ra győztünk, jól teljesítettem, egész sokat kellett védenem. Természetesen nagyon örülnék annak, ha Németországban én állnék a magyar kapuban az Eb-n, ez különleges lenne. A németek ellen védeni talán egy kicsit még különlegesebb lenne számomra, de a másik két mérkőzés is ugyanolyan fontos” – mondta kedden a német sajtónak a 33 éves Gulácsi.

A magyar válogatottnak még két felkészülési meccse lesz az Eb-ig. Legközelebb június 4-én, Írországban lépünk pályára, majd itthon Izraellel játszunk. A németországi Európa-bajnokság június 14-én kezdődik és július 14-ig tart. A magyar fociválogatott a házigazda németek mellett a skótokkal és a svájciakkal találkozik majd a csoportkörben Kölnben és Stuttgartban.