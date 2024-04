Javított Bognár György csapata – a Kisvárda legyőzésével bejutott a Magyar Kupa döntőjébe a Paks

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Ez számukra az év meccse – mondták a mérkőzés előtt a biztos kieséstől a Fradi bajnoki címét jelentő döntetlennel megmenekült Kisvárda labdarúgói, akik nagyon szerettek volna bejutni a Magyar Kupa döntőjébe, ahová a másik ágról a Ferencváros-Nyíregyháza mérkőzés győztese érkezik majd. Legalább ennyire fontos volt a győzelem a zsinórban 5 meccset elveszítő Paks számára, amelyet a hétvégén 5-0-ra gázolt le a Puskás Akadémia csapata.

Ennek megfelelően érződött is küzdőszellem a pályán, és talán a küzdelmes a legjobb jelző ennek a mérkőzésnek a jellemzésére. Rengeteg párharc, és sok szabálytalanság jellemezte a találkozót, és leginkább azért lehetett izgulni, hogy ne sérüljön meg senki. Jól példázza ezt, hogy a kisvárdai Melnyk, már a 8. percben sárga lapot kapott, és

egy alkalommal még a játékvezetőt is földre vitte egy játékos

– természetesen véletlenül.

A 10. percben megszerezte a vezetést a vendégegyüttes, a Kisvárda játékosa, Bernardo Matic fejelt gólt egy szögletből. A Paks egy bő negyedórával később egyenlíteni tudott, Hahn János gólpasszából Papp szerzett gólt.

A második félidőben pedig már látszott, hogy visszatért a zsinórban öt vereséget összeszedő paksi együttes önbizalma, és egyértelműáen fölényben játszott a csapat. Az 53. percben Hahn a gólpassz mellé egy gólt is odatett, egy jó passzt követően egyedül vezethette a kapusra a labdát, és higgadt volt a befejezésnél. Ezzel be is állt a végeredmény, és a Kisvárdának ugyan még a hosszabbítás végén is volt esélye az egyenlítésre, a kapufa is a Paksot segítette, így Bognár György csapata jutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe.