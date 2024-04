Tudja már az egész város: bajnok lett a Ferencváros

Gól nélküli döntetlennel ért véget szombaton a Kisvárda-Ferencváros találkozó, ezzel a Fradi megnyerte a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot a 2023/2024-es idényben, mivel 5 fordulóval a befejezés előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Paks és a Fehérvár együtteseivel szemben.

A Ferencváros ezzel zsinórban hatodik bajnoki címét nyerte, és összességében 35. alkalommal lett magyar bajnok.

A Ferencváros 125 éves története alatt ez a leghosszabb bajnoki győzelmi sorozat. Dibusz Dénes és Botka Endre hetedik bajnoki címét nyerte a zöld-fehérekkel.

Kubatov Gábor, a klub elnöke a mérkőzést követően elmondta, nagyon hosszú és nehéz idényen volt a jelenlegi, a nemzetközi kpuaszereplésben is nagyon elfáradt a csapat, és megjegyezte, bár örül a zsinórban hatodik bajnoki címnek, de mindig újabb célokon jár az esze, és azon gondolkodik, hogy az Újpest eggyel több bajnokságot nyert meg zsinórban.

A klubelnök kiemelte Dejan Sztankovics vezetőedző szerepét. Szerinte a szerb szakember passzol a csapathoz, és nagyon szeret itt dolgozni.

A bajnokság 29. fordulójában rendezett mérkőzés előtt 65 pontos Ferencváros 15 ponttal vezetett a második helyen álló paksi együttes előtt, de mivel a Paks az elmúlt 5 mérkőzését elveszítette, és a két csapat gólkülönbsége között is óriási különbség volt, Bognár György együttesének eddig is mindössze matematikai esélye volt a bajnoki címre.

A Puskás Akadémia a Paks elleni 5-0-s győzelmével lehetőséget teremtett a Fradinak, hogy négy forduóval a bajnokság vége előtt megszerezze a bajnoki címet, és esélyt szerzett, hogy dobogós helyen végezzen idén.

Az állás mindenesetre azt jelentette, hogy a szombeti mérkőzés kimenetetele a Fradi bajnoki címét is hozhatja, hiszen amennyiben a csapat nyer vagy döntetlent játszik, esetleg kikap, de Paks és a Fehérvár sem nyer, behozhatatlan előnyt szerez a bajnoki versenyben.

A Kisvárdának is volt miért izgulnia, hiszen a csapat az utolsó előtti helyen állt, és amennyiben veszítettek volna, nagy eséllyel ők esnek ki a bajnokságból. Így egy időre fellélegezhet a csapat, és ezt elsősorban kapusuknak, az egyébként ferencvárosi nevelésű Kovács Marcellnek köszönhetik, aki elképesztő védésekkel mentette meg a mérkőzést együttesének. A válogatott centere, Varga Barnabás nem szerzett gólt, de 19 góljával továbbra is vezeti a góllövőlistát, és nem valószínű, hogy bárki is beérné, így nagy esélye van az újabb gólkirályi címre.