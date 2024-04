Itt az idő: Sallai Roland pályafutása megérett egy újabb lépcsőfokra

Sallai Roland nem is az a fajta. Egy korábbi interjújában mesélt is róla, hogy törekedett rá, lépésről lépésre építse fel a karrierjét: 16 évesen már az NB I-ben játszhatott, aztán kiemelkedő teljesítményének köszönhetően előbb az olasz Palermónál, majd a ciprusi APOEL-nél is sokat fejlődött.

„Rengeteg munkát tettem bele, azért lehetek most itt, de nem állnék meg, szeretnék továbbmenni az utamon.

Nekem mindig is egy topbajnokság topcsapata volt az álmom.

Azt gondolom, félúton vagyok, mert a topbajnokság megvan. Egy középszintű Bundesliga-csapatban tudok szerepelni, ami számomra is megtisztelő. Azt mutatja, jó úton vagyok és folyamatosan megkapom a bizalmat, próbálok élni vele. Azt gondolom, ez még nem a végcél a pályafutásomban” – fogalmazott Sallai Roland az MLSZ Freiburgban forgatott riportfilmjében.

Megérett egy topcsapatra

Ahogy arról egy korábbi elemzésünkben is írtunk, Sallai eredményességének az egyik alapja a hihetetlen sebessége, illetve abban is kiemelkedő, hogy jobb és bal lábbal egyaránt kiválóan lő távolról. A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a szerbek elleni meccsen szerzett bombagólját követően ki is jelentette, ezek után nem tudja, van-e gyengébbik lába Sallainak. Kétségtelenül univerzális játékos, jobbszélsőt, támadó- valamint, jobb- és baloldali középpályást is kiválóan tud játszani, és mindegyik poszton szerepelt már a válogatottban is.