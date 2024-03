Váratlan bejelentést tett Sallai Rolandék Jürgen Kloppja

Nyitókép: Facebook/SC Freiburg

***

Az elmúlt napok tartogattak fájó pofonokat, mégis kifejezetten szép és sikeres korszakát éli az SC Freiburg. A patinás német labdarúgóklub csapata története során először bejutott egy európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszába. A francia Lens gárdáján még bravúros fordítással átverekedte magát, ám az Európa-Liga nyolcaddöntőjében a hazai 1-0-ás sikere után 5-0-ás zakóba szaladt bele Londonban, a West Ham United otthonában. A Sallai Rolandot és Szalai Attilát is foglalkoztató együttes a hétvégén 3-2-re kikapott a bajnokságot utcahosszal vezető Bayer Leverkusentől hazai pályán, s a 9. helyen áll a Bundesligában, 7 pontra a nemzetközi indulást érő pozíciótól. Ezek után robbant a bomba hétfőn, amikor nagy bejelentést tett a piros-fehérek emblematikus alakja.

Három évtized

Christian Streich vezetőedző hamarosan távozik az SC Freiburg éléről. Az első osztályú német csapatot közel 13 éve irányító tréner nehéz döntést hozott meg: a nyáron – ahogy korábban Jürgen Klopp sokkolt sokakat a Liverpoolnál 8 év elteltével – befejezi a munkát. Az 58 éves szakember 2011 decemberében vette át a piros-fehérek irányítását, de már 1995 óta a klubnál tevékenykedik.

„Sokáig gondolkodtam ezen, és rengeteget beszélgettem róla, de úgy gondolom, hogy 29 év után most van itt az ideje, hogy teret engedjek új energiáknak, új embereknek és új lehetőségeknek. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne hagyjam ki azt a pillanatot, amikor úgy gondolom, hogy helyes a távozás. Több száz rendkívüli élményben volt részem az itt eltöltött idő alatt.

Ez a klub az életem, és hálás vagyok azért a nagy szeretetért és támogatásért, amit itt kaptam.

Kíváncsian várom, mit hoz a jövő a Freiburgnak, és tudom, hogy nagyon jó döntések születnek majd, és a dolgok úgy fognak folytatódni, mint az elmúlt években és évtizedekben – mindig előre haladva és fel a fejjel, még akkor is, ha nehéz volt a helyzet” – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának.

Freiburg, 2024. március 7. Christian Streich, az SC Freiburg vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első, SC Freiburg-West Ham United mérkőzése előtt Freiburgban 2024. március 7-én.

MTI/EPA/Ronald Wittek

Intézmény lett

Christian Streich az 1987/88-as szezonban már profi focista volt az SC Freiburgban, és 22 másodosztályú mérkőzést játszott. Nagy karriert nem futott be (Homburg, Freiburger FC, Stuttgarter Kickers), 30 esztendősen belevágott az edzősködésbe, 1995-ben a freiburgi futballiskolába került utánpótlástrénernek. Az U19-esekkel 2008-ban megnyerte a német A-Junior bajnokságot, és háromszor hódította el a DFB Junior Klub Kupát. 2007 nyarán Streich a felnőttcsapat segédedzőjeként is dolgozott az utánpótlás mellett. A 2011/12-es szezonra végleg a Bundesliga-csapat edzői csapatához igazolt, a szezon második felében pedig már ő irányította a csapatot. Azóta az 58 éves szakvezető 711 mérkőzésen dirigált. 2022-ben a német Kupa döntőjébe vezette Sallaiékat, összesen négyszer jutott ki nemzetközi porondra az SC-vel. Jellemző megbecsültségére, hogy akkor sem rúgták ki, amikor a csapat kiesett az élvonalból, igaz, gyorsan vissza is juttatta...

Mi lesz Sallaiékkal?

Az SC Freiburg máris keresi Christian Streich utódát. A klub tudatta, hamarosan bejelentik, ki lesz az új vezetőedző. Még 8 Bundesliga-mérkőzése van hátra Streichnek, aki – bár korábban volt vitája a magyarral – alapemberként számít Sallai Rolandra (31 meccsen 8 gól és 3 assziszt a mérlege), a Hoffenhiemtől kölcsönkapott Szalai Attilát a kispadon jegeli. Alaphelyzetben nagy kérdés lenne: mit hoz az edzőváltás a magyarok számára, de vélhetően már egyikük sem fog együtt dolgozni az új trénerrel. Sallai – főként egy sikeres Európa-bajnoki szereplés után – még erősebb csapatba igazolhat, Szalai pedig kölcsönszerződése lejártával távozik.