Hiányzott egy újabb háború? Nem kell aggódni, már készül egy!

Thaiföld és Kambodzsa között heves összecsapások törtek ki a vitatott, 817 kilométeres határ mentén: Thaiföld F-16-os harcigépeket vetett be kambodzsai katonai célpontok ellen – számolt be róla a CNN. A konfliktus, amelynek középpontjában a Thaiföld Surin tartományában és Kambodzsa északnyugati részén található Ta Muen Thom templom körüli vitatott területek állnak, jelentős eszkalációt jelent, amely veszélyezteti a regionális stabilitást és nehéz helyzetbe hozza az ASEAN szervezetét is.

A harcok csütörtök reggel kezdődtek, amikor Kambodzsa állítólag tüzet nyitott egy thaiföldi katonai bázisra a Ta Muen Thom templom közelében, Thaiföld pedig azzal vádolta Kambodzsát, hogy egy drónt és nehézfegyvereket vetett be, három civilt megsebesítve Surin tartomány Kap Choeng körzetében.

Kambodzsa szerint csapataik önvédelemből cselekedtek egy thaiföldi behatolás ellen. Reggelre összecsapások hat helyszínre terjedtek ki, köztük a Ta Kwai templomra, Chong Bokra és Khao Phra Wihanra. Thaiföldi jelentések szerint egy civil meghalt, többen pedig megsebesültek, köztük egy gyerek, a kambodzsai rakétatámadások miatt, amelyek civilek lakta területeket, köztük egy kórházat is eltaláltak.

Thaiföld összesen hat F-16-os vadászgépet vetett be, és Kambodzsa megerősítette, hogy bombákat dobtak a Wat Kaew Seekha Kiri Svarak Pagodához vezető útra, Kambodzsa területén. Thaiföld azt állította, hogy elpusztított két kambodzsai katonai bázist, míg Kambodzsa „brutális, barbár és erőszakos agresszióként” ítélte el a légicsapásokat, amelyek megsértik a nemzetközi jogot.

Kambodzsa miniszterelnöke, Hun Manet sürgős ENSZ Biztonsági Tanács ülést szorgalmazott Thaiföld lépéseinek kezelésére, míg a korábbi vezető, Hun Sen nyugalomra intette az állampolgárokat, de fogadkozott, hogy visszavágnak.

A konfliktus gyökerei egy történelmi határvitában rejlenek, különösen az olyan ősi templomok körüli területek kapcsán, mint a Preah Vihear, amely UNESCO világörökségi helyszín, és ahol 2011-ben az összecsapások 20 ember halálát és több ezer ember elmenekülését okozták. A kát ország közötti feszültségek 2025 májusában lángoltak fel újra, amikor egy kambodzsai katona meghalt a Smaragd Háromszög vitatott területén, majd aknarobbanások sebesítettek meg thaiföldi katonákat, ami miatt Thaiföld visszahívta nagykövetét és lezárta a határátkelőket. Kambodzsa válaszul a diplomáciai kapcsolatokat a legalacsonyabb szintre csökkentette és betiltotta a thai importot.

Thaiföld hadserege, 361 000 fővel és korszerű fegyverekkel, köztük F-16-okkal, Gripen vadászgépekkel és modern tankokkal, messze felülmúlja Kambodzsa kisebb, kevésbé felszerelt erőit, amelyek nem rendelkeznek harcképes légierővel. Kambodzsa Védelmi Minisztériuma ennek ellenére „határozott” választ ígért, míg Thaiföld ideiglenes miniszterelnöke, Phumtham Wechayachai kizárta a tárgyalásokat, amíg a harcok nem érnek véget, és Kambodzsát civilek elleni támadásokkal vádolta.

A konfliktus jelentős politikai következményekkel jár Thaiföldön, ahol Paetongtarn Shinawatra miniszterelnököt július 1-jén felfüggesztették egy kiszivárgott telefonbeszélgetés miatt Hun Sennnel, amelyben kritizálta saját hadseregének lépéseit.

Thitinan Pongsudhirak elemző szerint a konfliktus tovább rosszabbodhat, kihasználva Thaiföld belső megosztottságát és gyengítve az ASEAN egységét más regionális kihívások, például a mianmari polgárháború közepette.

Mindkét ország a másik felet vádolja a szuverenitás és a nemzetközi jog megsértésével, Thaiföld pedig Kambodzsa nemzetközi elítélését szorgalmazza. Miközben a harcok folytatódnak, a békés megoldás kilátásai bizonytalanok.

Nyitókép forrása: Lillian SUWANRUMPHA / AFP