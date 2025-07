Márki-Zay Péter buktatta le Magyar Péteréket: újabb levitézlett baloldali „sztár” bukkant fel a Tiszánál

Egyre több ellentmondásos szereplő tűnik fel a Tisza Párt körül – legújabban Ruttner György neve került elő – írja cikkében a Magyar Nemzet.

A korábban ismert sztárügyvédként tevékenykedő, majd botrányai miatt hivatásától eltiltott Ruttner a ceglédi Tisza-sziget rendezvényén bukkant fel,

ahol Márki-Zay Péter, a baloldal egykori miniszterelnök-jelöltje is jelen volt.

A Tisza-sziget közösségi oldalán arról számolt be, hogy Ruttner nemcsak jelen volt az eseményen, de aktívan részt vett a szervezésben, adományokat pakolt és fel is szólalt azon. Egy korábbi poszt szerint ráadásul ő az egyik alapító tagja is a helyi szervezetnek.

Márki-Zay Péter később megerősítette, hogy Ruttner a párt ceglédi arcai közé tartozik, noha korábban próbáltak elhatárolódni tőle.

A Magyar Nemzet emlékeztet: Ruttner György neve nem ismeretlen a nyilvánosság előtt. Korábban ugyanis több botrányba is keveredett.

2017-ben kizárták a Budapesti Ügyvédi Kamarából, miután egy idős ügyfél örökségének egy részét nem adta tovább a jogos tulajdonosnak,

azt állítva, hogy a pénz munkadíjként érkezett az irodájának. Bár az összeget végül visszafizette, a kamarai eljárás során

végleg eltiltották a jogászi hivatástól.

2022-ben ismét országos figyelmet kapott, amikor kiderült: egy kilencgyermekes családot csapott be. Egy rossz állapotú házat adott ki nekik másfél millió forintért, az ingatlan valós állapotát eltitkolva, majd ki akarta őket tenni az utcára.

A portál úgy véli, a Tisza Párt környezetében egyre több kétes múltú szereplő bukkan fel – köztük akad felnőttfilmes, rabosított szervező, illetve állami pénzből zsírleszívást végeztető tábornok is. Most úgy tűnik, Ruttner György is e társaság részévé vált, a párt ceglédi rendezvényein aktívan szerepel. A párt vezetése egyelőre nem kommentálta Ruttner szerepvállalását.

