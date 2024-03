Jön Sallai Roland kulcsmeccse: milyen új szerződést ér a bomba forma?

Túl a hullámvölgyön

Mint ismert, az előző szezon nem volt feszültségektől mentes a számára, Christian Streich vezetőedzővel volt egy kis mosolyszünet, miután a tréner kifogásolta a játékos teljesítményét. Közben ezzel párhuzamosan záporoztak a hírek a klubváltásáról, és édesapjának, Sallai Tibornak egy rosszul időzített nyilatkozata is borzolta a kedélyeket, aki kritizálta a fiát mellőző szakembert.

A nézeteltérést sikerült rendezni, a mostani idényt már ismét parádésan kezdte a magyar válogatott labdarúgó: a Freiburg szezonbeli első tétmeccsén egyből gólt szerzett a Német Kupában, majd néhány nappal később az 1. fordulóban is betalált, győztes gólt rámolt az akkor még Szalai Attilával felálló Hoffenheim kapujába.

Az Európa-ligában és a nemzeti csapatban is stabil teljesítményt nyújtott ősszel, gólokkal, gólpasszokkal jelentkezett, majd október végén jött az ominózus sérülése Topolyán, ami távol tartotta az Eb-selejtezők hajrájától.

Az alázatos hozzáállása és az állhatatos harcossága is segített, hogy a felépülése után néhány hét leforgása alatt visszaverekedje magát a németek kezdőjébe.

Rendkívüli hatékonysággal

Sallai eredményességének az egyik alapja a hihetetlen sebessége, illetve abban is kiemelkedő, hogy jobb és bal lábbal egyaránt kiválóan lő távolról. A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a szerbek elleni meccsen szerzett bombagólját követően ki is jelentette, ezek után nem tudja, van-e gyengébbik lába Sallainak. Kétségtelenül univerzális játékos, jobbszélsőt, támadó- valamint, jobb- és baloldali középpályást is kiválóan tud játszani, és mindegyik poszton szerepelt már a válogatottban is.