Zámbó Jimmy után Kovács Kokó István életéből is filmet forgatnak

Azt is elmondta, a Zámbó Jimmy életét feldolgozó, A Király című sorozat stábjával dolgozik, akiket régóta ismer, s akik végigkövették az amatőr és profi karrierjét is. „Én is részese vagyok az alkotói munkának.

Szeretném, ha egy olyan sport dokumentumfilm születne, amely érdekesen, ugyanakkor hitelesen mutatja be az életemben.

Azokat a mélységeket és magasságokat, amelyeket megéltem a ringben és a magánéletben egyaránt. Sok teendőm van, de ez a film érdekel, izgat, s remélem, azok a harminc év alattiak is megnézik majd, akiknek – valljuk be – már kevesebbet mond a nevem, nem láttak a ringben, sem az olimpiákon, sem profiként” – vélekedett Kovács István.