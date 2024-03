Új Újpest? – a GVH döntésével jogilag is lezárulhat a Duchatelet-éra

Időközben az is kiderült, mennyit fizethetett a Mol a lilákért. A belga üzletember az elmúlt években 20 millió euróért (7,9 milliárd forint) árulta a csapatát, ám ehhez képest állítólag most jelentős, több milliós eurós engedménnyel adja el üzletrészét. Duchatelet akár húsz százaléknál is többet engedhetett, hogy megegyezés születhessen.

Sajtóinformációk szerint 6,2 milliárd forintot fizet a vevő.

Mészöly Géza, az Újpest FC vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-Újpest FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2024. február 11-én - Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Már az is eldőlt, hogy ki fogja irányítani az Újpest FC-t. A napi ügyekért Benczédi Balázs, a leendő új ügyvezető felel majd, akinek a munkáját egy futballszakemberekből álló tanácsadói testület segítheti. Egyelőre azonban a pontos struktúra nem alakult ki. Az NSO szerint azt sem tudni, hogy hosszú távon Mészöly Géza maradhat-e a csapat vezetőedzője, ugyanis ő még a távozó tulajdonossal egyezett meg, a belga üzletember választotta ki őt. Tehát az új vezetőség másik szakember mellett is dönthet. De ez is csak egy kérdőjel a sok közül. Nagy kérdés, mennyiből gazdálkodhat majd az Újpest.

Információnk szerint évi több mint 6 milliárd forint lesz a csapat költségvetése.

Az biztos, hogy rendesen meg kell erősíteni ezt a csapatot, ha nem a kiesés ellen akarnak küzdeni jövőre is. A szurkolók és korábbi újpesti futballisták, idősebb szakemberek szerint is csupán két-három olyan játékos van a mai együttesben, akikkel a dobogóért, a nemzetközi kupaindulásért folytatott harcban is lehetne számolni. A keret nagy részét el kéne zavarni a Megyeri útról.