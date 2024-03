Szoboszlai: Kirázott a hideg, nagyon köszönöm!

Szoboszlai megköszönte Schäfer Andris gólpasszát is, és kiemelte, hogy a válogatott azért is tud sikeres lenni, mert nagyon jó közösséget alkotnak, nagy közöttük az összhang, ami kell egy jó csapatban, mindenki érti a másikat. Elmondta azt is, hogy nagyon hiányozni fognak neki a csapattársak és a válogatott stáb, amikor visszamegy Liverpoolba.

A magyar klasszis úgy érzi mindkét felkészülési mérkőzésen volt olyan, ami nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, de olyan is, ami úgy ment, ahogy tervezték – például mindkét mérkőzés második félideje.