Szoboszlai, a kupadöntők specialistája – ezért lenne jó előjel a játéka a Liverpoolnak

Mint ismert, a Vörösökhöz nyáron érkező Szoboszlai Dominik első trófeáját nyerheti meg a Liverpool játékosaként a Ligakupa vasárnapi, Chelsea elleni fináléjában. Az, hogy „ért” a döntőkhöz, nekünk, magyaroknak teljesen világos: a 23 éves középpályás már ötszörös kupagyőztesnek mondhatja magát sikerekkel kikövezett pályafutása alatt, a legutóbbi alkalommal ráadásul gólt is lőtt a Frankfurt elleni Német Kupa-döntőben! Éppen úgy, mint 1988-ban Détári Lajos, aki akkor éppen a Frankfurt színeiben talált be szabadrúgásból a VfL Bochum ellen.

A Frankfurt elleni, 2023. június 3-án lejátszott döntőben aratott 2–0-ás siker Szoboszlai 85. percben szerzett találata után alakult ki, a magyar válogatott csapatkapitánya azzal a góllal az igazi klasszisokra jellemző teljesítménnyel tette fel a koronát lipcsei időszakára.

Ízlelgessük tehát: Szoboszlai 23 évesen már ötszörös kupagyőztes, az elmúlt öt évének mindegyikén felemelhetett egy kupát, a Salzburgnál szezonként kettőt is, mert zsinórban négyszer a bajnoki címet is elhódította a gárda.

A szemünk előtt zajlik a sporttörténelem: ha visszaugrunk az időben 2018 januárjáig, az akkor 17 éves magyar tehetség az osztrák kirakatcsapat felnőtt gárdájával kezdhette meg a felkészülést a tavaszi szezonra. A szezon végén bajnoki aranyérem került a nyakába, mint ahogy a következő, Salzburgban töltött szezonok végén is, a következő évtől kezdve pedig a kupasikerek sem maradtak el. A „sógoroknál” 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is kupagyőzelmet ünnepelhetett, Lipcsébe igazolása után pedig Németországban is folytatta ezt a hagyományt. Az RB Leipzig színeiben 2022-ben és 2023-ban is győzött a Német Kupában – egészen rendkívüli sorozat: öt év, öt kupagyőzelem! Ki az, aki ezek után nem állítaná be a csapatba, ha egészséges?