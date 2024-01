Szoboszlai megígérte: „Ha trófeát nyerek a Liverpoollal, magamra varratom"

Kezdésként a lipcsei múlt került szóba. Dominik elmondta: az RB Leipziggel kétszer is megnyerte a Német Kupát (a tavaly nyári fináléban Szoboszlai szerezte a mindent eldöntő, második találatot az Eintracht Frankfurt ellen – a szerk.), éppen ezért komolyan gondolkodik azon, hogy a trófeát valamelyik karjára tetováltatja.

„Ez már csak azért is fontos állomása a karrieremnek, mert korábban sosem nyerte meg ezt a serleget a klub, én pedig mindkét diadalnak tevékeny részese lehettem” – tette hozzá.

Honfitársunk ezután már a Liverpoolban eltöltött fél évéről beszélt.

„Hat hónapja vagyok itt, de legalább addig szeretnék maradni, amíg nem teszek olyat, ami örökre szól, amire örökre emlékeznek majd a szurkolók.

Az elmúlt félév csak kezdet volt, a jövőben pedig arra törekszem, hogy annyi kupát nyerjek a klubbal, amennyit csak tudok!

Az idény felénél járunk, de most indulnak be igazán a dolgok. A tabellán az élen állunk, így más célunk nem is lehet, mint bajnokság megnyerése!”

Szoboszlai Dominikot a futball és a tetoválások nélkül már el sem tudjuk képzelni! Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A kezdeti időszakban Szoboszlai Dominik egyértelműen a Liverpool kulcsjátékosává nőtte ki magát: a bajnokságban – Mohamed Szalah-val együtt – a legtöbb mérkőzésen, 20-szor lépett pályára, ezen kívül 3 Európa Liga- és 3 Ligakupa-meccsen számított rá Jürgen Klopp, a tétmérkőzéseken négyszer volt eredményes.

Szoboszlai Dominik esetében – bár már esett róla szó az interjú elején -, kihagyhatatlan téma a tetoválás, annál is inkább, mert édesapjának, Zsoltnak (aki a Tatabánya csapatában 11 élvonalbeli mérkőzésen is pályára lépett), és édesanyjának a testét is díszíti egy-két nonfiguratív testrajz. Szoboszlai azt is elárulta, hogy mikor és milyen körülmények között került rá az első tetkó.

„15 évesen varrattam magamra az első tetoválást. Édesapámmal szemben megnyertem egy természetesen focival kapcsolatos fogadást, és már mehettem is a szalonba”.

Ismert, hogy Dominik egyik legnagyobb becsben tartott tetoválása egy Steven Gerrard által idézett mondat „A nagyszerű dolgokhoz idő kell”, amelyet még akkor varratott a karjára, amikor szó sem volt a Lipcsébe igazolásról, valamint a szülei születési dátumai, no és egy óraterv, amely 7 éves húga, Szofi születésnapját ábrázolja.

„Egy trófea lenne” – válaszolta, amikor arról kérdezték, hogy milyen tetoválást szeretne csináltatni, amely a klubhoz való kapcsolatát jelképezi.

A család különösen fontos Szoboszlai Dominik számára, „lehet, hogy az életed során több mindenkiben megbízol, akikről azt hiszed, hogy a nehéz időkben is veled lesznek, de ők (a szüleim és a húgom), mindig mellettem állnak, rájuk mindenben számíthatok!”

Nyitókép, fotó: liverpoolfc.com