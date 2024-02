Itt vannak a kalapok: újra halálcsoportba kerülhet a magyar válogatott

Február 8-án, csütörtökön 18 órától Párizsban rendezik a Nemzetek Ligája 2024/2025-ös szezonjának sorsolását. A magyar labdarúgó-válogatott, miután a 8. legerősebb nemzeti csapatként rangsorolt európai gárda, a 2. kalapból várja az A-liga sorsolását.

Szintén második kalapos Dánia, Portugália és Belgium, így ezekkel a nemzetekkel biztosan nem kerülhet egy csoportba Marco Rossi együttese.

A németországi Eb-csoportellenfeleinkkel azonban könnyen lehet, hogy rögtön az Európa-bajnokság után ismét összemérhetjük a tudásunkat. Svájc és Németország is a harmadik kalapban szerepel, a 4. kalapból pedig Skócia jöhet szembe az ősz folyamán.

A mérkőzéseket szeptemberben, októberben és novemberben rendezi majd meg az UEFA, azaz az Európai Labdarúgó Szövetség.

Az A-liga kalapbeosztása:

1. kalap: Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Hollandia

2. kalap: Dánia, Portugália, Belgium, MAGYARORSZÁG

3. kalap: Svájc, Németország, Lengyelország, Franciaország

4. kalap: Izrael, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Skócia

A sors(olás) szeszélye folytán az előző kiíráshoz hasonlóan most is összejöhet egy halálcsoport a mieinknek. Akkor az olaszokkal, az angolokkal és a németekkel néztünk farkasszemet, ezúttal egy Spanyolország, Magyarország, Franciaország, Szerbia kvartett összesorsolása után csettinthetnénk elégedetten. Ilyen esetekben illik a klasszikust, Marco Rossit idézni: „Easy!”

Mint ismert, a magyar válogatott legutóbb hajszállal maradt csak le a csoportgyőzelemről! Az utolsó találkozón, hazai pályán egy pontszerzés is elég lett volna az Eb-aranyérmes olasz válogatott ellen, azonban kikaptunk. A kétgólos vereség ellenére is erőn felül teljesített a gárda, hiszen az angolokat kapott gól nélkül oda-vissza verte a Rossi-legénység, a németek ellen pedig egy idegenbeli siker és egy hazai döntetlen került a statisztikákba. Az olaszok elleni két vereséget követően 10 ponttal a 3. csoport második helyén végeztünk, ezzel bennmaradtunk a legjobbak között! Az olyan országok, mint Anglia, Ausztria, Csehország, Románia, Szlovákia vagy Svédország csak álmodozhat erről! Ennek apropóján fel is idézhetjük az angolok elleni idegenbeli gálát!

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt