Brutális mélyrepülésben az Újpest, miben bíznak még a teljesen tanácstalan Vignjevics esetében?

Egészen döbbenetes: még a korábbi években produkált újpesti mélyrepülést is tudják fokozni a Megyeri úton. Azok után, hogy rendszeresen a kiesés elől menekülnek az újpestiek a labdarúgó NB I-ben, majd egy jó tavaszi sorozattal megmenekülnek a búcsútól, most a szerb vezetőedző, Nebojsa Vignjevics hathatós közreműködésével megint sebességet váltottak a tabella alja felé száguldva. Október vége óta egyszer játszottak döntetlent, decemberben a ZTE otthonában, és nyolcszor szenvedtek vereséget, de az újpestiek egyelőre továbbra is a kispadon tartják edzőjüket.

Pedig a háttérben kezdenek megnyugtatóan rendeződni a dolgok: mint arról beszámoltunk, kedden délután pont került egy 13 éves történet végére, hiszen az újpestiek belga tulajdonosa, Roderick Duchatelet eladta az egyesületet a MOL-nak. A klub közleménye szerint aláírták a hivatalos dokumentumokat, a tranzakció lezárása és a tényleges tulajdonosváltás azonban várhatóan csak nagyjából három hónap múlva, 2024. április végével történik meg.