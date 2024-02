Aggasztó a liverpooli sérültek állapota, kérdés, meddig húzzák ki a tinédzserek Kloppot a bajból

Tegnap este kisebb csoda történt Liverpoolban! Nem a Vörösök FA-kupában aratott sikerére gondolunk, hanem arra, hogy kivételesen nem sérült meg senki a tinédzserektől hemzsegő keretből. Már így is egészen elképesztő a liverpooli sérültlista: Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah, Darwin Nunez, Stefan Bajcetic, Curtis Jones, Joel Matip, Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Alisson, Gravenberch és Thiago sem bevethető, de még a japán Wataru Endo is bokafájdalmakkal bajlódik. A szezonban már a második komolyabb sérüléshullám sújtja a Klopp-csapatot, ősszel is hosszú hetekre kidőltek kulcsemberek, majd miután már majdnem teljes kerettel dolgozhatott a szakmai stáb, újra rosszabb lett a helyzet.