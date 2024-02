Utánpótlás-játékosaival verte meg a Liverpool a Southamptont az FA-kupában

A 48. percben a Southmapton Kamaldeen Sulemana révén egyenlíthetett volna, de Caoimhín Kelleher védeni tudott. A mérkőzésnek végül két hőse lett, ugyanis a ligakupa döntőjében is lehetőséget kapó, rendkívül lelkes 18 éves Jayden Danns, aki a 62.percben csereként állt be, először a 73. percben, majd a 88. percben is szép gólt szerzett. Összességében utánpótlás-játékosaival befoltozott csapatával is fölényben játszott, és megérdemelten jutott tovább Jürgen Klopp együttese a március közepén rendezett negyeddöntőbe, ahol a Manchester United lesz az ellenfelük. Remélhetőleg a folytatásban Szoboszlai Dominiknak is szerepe lesz!