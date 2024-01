Rossi Szoboszlai hiányosságáról beszélt, Schumacher elhagyta otthonát, Dárdai Márton pedig döntött a sorsáról, majd kapott is a németektől

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka kislánya születése után két hónappal már vissza is tért a medencébe, és célba vette a párizsi olimpiát – írtuk pénteken. Az úszó arról is beszámolt, hogy már máshogy készül az olimpiára. Az edzéstervéről is elárult néhány dolgot. Ráadásul úgy néz ki, hogy nem a 2024-es nyári játékok lesz az utolsó nagy verseny Hosszú pályafutásában. Mert még most sem tudja kimondani, hogy vége.

Fotó: MTI/Kovács Tamás