„Nem mondom azt, hogy nincs helyem a válogatottban” – Mikler Roland a Mandinernek

Hogy élte meg kívülről a csapat és a kapusok teljesítményét? Palasics remekelt a vakbélműtétjéig, Bartucz pedig egész Magyarországot meglepte a teljesítményével.

Kivéve engem. Engem egyáltalán nem lepett meg, pontosan tudtam, hogy mire képes a csapat és mire képesek a kapusok. Nagyon jó lehetőség volt ez számukra, hogy megmutassák, lehet rájuk számítani. Úgy érzem, éltek vele. Le a kalappal az egész csapat előtt, mindenki nagyon szépen teljesített, minden meccsen volt, akinek jobban ment a játék és elő tudott lépni vezérré a pályán.

Ezzel párhuzamosan megfordult a fejében, hogy márciusban szükség lesz-e még a szolgálataira az olimpiai selejtezőtornán?

Nem fogom most azt mondani, hogy nincs helyem a válogatottban. Szomorú lennék, ha ezen gondolkodnom kellene.

Maximálisan bízom magamban. Jó az öreg a háznál, de azt is nagy örömmel látom, hogy a fiatalok milyen szépen tudnak integrálódni.

Elégedettek lehetünk. A csapat tagja voltam, amikor kiharcoltuk az olimpiai selejtezőtornán való indulást, bízom benne, hogy ott lehetek akkor is, amikor kiharcoljuk az ötkarikás kvótát!

Mire lehetünk képesek a szlovénok ellen az ötödik helyért zajló meccsen? Mennyire motiváló egy ilyen összecsapás?

Presztízs szempontból van jelentősége, de igazán őszintén, itthonról úgy gondolom, ez teljesen a felesleges kategória. Itt már minden csapatnak elege van a tornából, ez már senkinek nem esik jól, de ilyen a lebonyolítás. Ha már megadatott a lehetőség, a fiúk biztos úgy fognak kimenni, hogy nyerni akarnak és történelmet írni!

Fazekas Gergő édesapjával még együtt állt a kapuban, Palasics Kristófot pedig kisgyermekkora óta ismeri. Akárhogy is nézzük, közelről nézi végig a generációváltást.

A szemem előtt zajlik a sporttörténelem, az tény, de fontosnak is tartom, hogy a fiatalok új lendületet hozzanak a válogatottba. Máshogy állnak az élethez, máshogy gondolkodnak és ez rengeteget jelent egy közösség életében. Ez akkor is így volt, amikor én voltam ennyi idős. Más csapatoknál is látom, hogyan épül be ez a korosztály, és üdítő nézni, milyen szemtelenül lazák, úgy szállnak be egy kiélezett meccsbe is, mintha edzésre jönnének, és tökösen dobálják a gólokat.

Mi a titka ennek a válogatottnak?

Az óriási csapatmunka. Ezen az Eb-n is végig megcsodálhattuk a küzdeni tudást és bízom benne, hogy márciusban is hasonló teljesítményt nyújtunk majd. Nem kell görcsölnünk, nem kell éreznünk semmiféle nyomást, sokkal inkább a lehetőséget.

Szívből kívánom, hogy mindenki egészséges legyen, sérülés és betegség nélkül szerepelhessünk. Ez lenne a kulcs.

Ha egészségesek leszünk, hiszek benne, hogy meg tudjuk ragadni az esélyt.

Hogyan kell majd sikeresen felkészülni az olimpiai selejtezőre? Az Eb tapasztalatával a hátunk mögött, mire helyezzük a hangsúlyt?

Amint kiderülnek az ellenfelek, kezdődhet a részletes feltérképezés, addig pedig az Eb-meccseket elemezhetjük. Abból is sokat lehet tanulni. Néhány hetünk van csupán, nagy változások addig már nem lesznek a keretekben. Személy szerint is végtelenül motiváló cél, hogy újra ott legyek az ötkarikás játékokon, és nem mellesleg válogatott pályafutásom méltó lezárása is lenne a párizsi olimpia.