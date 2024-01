Ilyen sem történt még Szoboszlaival Liverpoolban!

Az éllovas Liverpool FC 4-0-ra győzött a 12. helyezett Bournemouth vendégeként az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. A Vörösök a Szoboszlai Dominik-Mohamed Szalah-Trent Alexander Arnold trió nélkül léptek pályára. Az eredeti tervekkel ellentétben nem ezen a mérkőzésen tért vissza a magyar középpályás... Távollétükben a fiatal Conor Bradley debütált a Premier League-ben, de nem a 20 éves észak-ír szélső védő volt a főszereplő, hanem Diogo Jota. A portugál előbb gólt rúgatott Darwin Nunezzel, majd ő maga lőtt kettőt, végül az uruguay-i a ráadásban bekotort még egyet. Sikerével Jürgen Klopp csapata maradt a tabella élén, 5 ponttal előzi meg a Manchester City, Arsenal, Aston Villa hármast.

Ilyen összeállításban még nem szerepelt a Liverpool, amely az Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Bradley, Diaz, Mac Allister, Jones, Elliott, Jota, Nunez tizeneggyel kezdett a Bournemouth otthonában. A szezonban kétszer is összecsaptak már a csapatok: a bajnokságban (3-1) és a Ligakupában (2-1) is a Liverpool győzött, s mindét meccsen farkasszemet nézett egymással a két magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Ezúttal egyikük sem volt ott a pályán, de még a kispadon sem. Mindketten sérültek, illetve azt követően lábadoznak. Kerkez bokasérüléséről keveset tudni, Szoboszlai combja a január elsejei, Newcastle elleni találkozón húzódott meg. Egybehangzó források szerint éppen most kellett volna visszatérnie a 23 éves középpályásnak, aki január 8.-án, Budapesten, az Operaházban is arra utalt, hogy hamarosan újra pályára léphet.

Szoboszlai távolmaradásával megszakadt a nagy PL-sorozata: az előző 20 bajnoki mindegyikén játéklehetőséget kapott Jürgen Klopptól, egy kivétellel a kezdőcsapatban szerepelt.

A sorozatok persze azért vannak, hogy megszakadjanak, s remélhetőleg a következő, január 24.-i, Fulham elleni Ligakupa elődöntő visszavágóján, esetleg a 28.-án, amikor a Norwich City-t fogadja a Liverpool, újra bevethető lesz.