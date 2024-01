Jó hír a Liverpoolnak – máris visszatért Mohamed Salah

A Liverpool ennek ellenére tartalékos felállásban is magabiztos, négygólos győzelmet aratott a Kerkez Milost szintén sérülés miatt nélkülözni kényszerült Bournemouth ellen. A komolyabb klubok ellen ez azonban várhatóan nem lesz elég, így érthető, hogy mindenki azt várja, mikor térhetnek vissza a klub alapemberei.

Először úgy tűnt, Salah sérülése komolyabb, az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség azonban pénteken közölte, hogy az orvosi diagnózis szerint a labdarúgó „mindössze” combizomsérülést szenvedett. Eszerint lehetséges, hogy a 31 éves támadó – amennyiben az egyiptomi válogatott továbbjut – még az Afrikai Nemzetek Kupájának utolsó mérkőzéseire visszatérhet.

A Liverpool visszarendelte a sérült Salah-t, aki meg is kezdte a rehabilitációt az orvosi stábbal. Jó hír a klubnak, hogy úgy tűnik, az egyiptomi világklasszis sérülése nem súlyos, és a következő hetekben vissza is térhet a pályára. Ezt Jürgen Klopp is megerősítette a Bournemouth elleni győztes Premier League meccset követő sajtótájékoztatón. A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott, „amennyiben Mo egészséges lesz a döntő előtt, akár még az Afrikai Nemzetek Kupáján visszatérhet”.

Nyitókép: Paul Ellis/AFP