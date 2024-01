Elúszott az olimpia a férfi pólósoknak? – keretet hirdetett a szövetségi kapitány

Felszállt a füst, kihirdette utazó keretét a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a csapatnak február 5-én kezdődő dohai világbajnokságra. Varga Zsoltnak azok után kellett nehéz döntéseket meghoznia, hogy a januári, zágrábi Európa-bajnokságon több fiatal is berobbant a köztudatba és a nemzetközi mezőnybe a negyedik helyen végző, az olaszokat és a szerbeket is megverő együttesben. Eközben a tavaly nyáron világbajnoki címet szerzett játékosok többsége Budapesten készült abban a tudatban, hogy akár a helye is veszélybe kerülhet.

A gerinc megmaradt

A 15 nevet tartalmazó listára végül 12 világbajnoké került (Angyal Dániel, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Német Toni, Vámos Márton, Varga Dénes, Vogel Soma, Zalánki Gergő, Pohl Zoltán, Vigvári Vince). Csapattag lett három, az Eb-n jól teljesítő pólós: az ifjú szolnoki kapus, Bányai Márk és a BVSC-Zugló fiatal tehetsége, Tátrai Dávid, illetve rutinos centere, a szintén az első felnőtt világversenyére készülő Kovács Péter.

„A tizenöt fő kijelölésénél egyértelműen az döntött, hogy ki van a legjobb formában a kerettagok közül, természetesen szem előtt tartva azt is, hogy közülük ki illeszkedik a legjobban a csapatstruktúrába és a stratégiánkba”

– indokolt Varga Zsolt a szövetség hivatalos oldalának.

Fukuoka, 2023. július 29. Az aranyérmes magyar válogatott játékosai a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkõzés eredményhirdetésén a fukuokai vizes világbajnokságon 2023. július 29-én. A magyar válogatott ötméteresek után 14-13-ra gyõzött a görög csapat ellen.

MTI/Koszticsák Szilárd

Kvóta, duplázás, rekordok

Ha a kontinensviadalnak egyértelműen kísérleti jellegű csapattal vágott neki Varga Zsolt, a világbajnokság is lehetne az. De nem lesz, akkor sem, ha a tavalyi vb-elsőséggel együtt az olimpiai indulási jogot is megszerezte Magyarország (női csapatunknak ez az utolsó esély). Egyrészt a név kötelez, másrészt újra világbajnok szeretne lenni a társaság (az újoncok először, Varga Dénes és Vámos Márton harmadszor!), valamint a párizsi játékok szempontjából is kulcsfontosságú a jó szereplés és a csapatépítése, csiszolása. Az együttes a mostani torna előtt itthon a franciákkal is készült és meccselt, Barcelonában is tartott egy mini edzőtábort, többször játszott a szintén a világelithez tartozó spanyolokkal. Éles, téthelyzetben azonban kevés lehetősége lesz az év fő versenyéig.

Álom marad Párizs?

Nyilván a világbajnoki szereplés is befolyásolja majd, ki milyen esélyekkel indul a nyári, már kifejezetten olimpiai felkészülésnek. Jól megfigyelhető ugyanakkor a 2022 nyarán kinevezett Varga Zsolt kapitányi munkássága alatt, hogy számít, épít a bevált harcosaira, egyúttal mindig, akár nagy versenyeken, akár évközi összetartásokon lehetőséget ad a fiataloknak. A most kimaradóknak is maradt esélye, hogy bekerüljenek a párizsi csapatba, más kérdés, kinek mekkora. Hárai Balázs például legutóbb Märcz Tamásnál szerepelt a 2022-es, balul sikerült (7. hely) hazai világbajnokságon. Az olimpiai 3. világ- és Európa-bajnok klasszis center áprilisban 37 éves lesz, de Párizsban – ha az egészségi állapota engedi – még képes lenne egy nagy dobásra. A dohai vb-t itthonról néző világbajnokok közül Lévai Márton rutinja még sokat érhet, a 31 éves kapus vélhetően megharcolhat még a Vogel Soma melletti/mögötti pozícióért. Elvileg bekerülhet Burián Gergely is, ám a balkezes játékos előtt két nagyágyú, a világ legjobbjának megválasztott Zalánki Gergő és Vámos Márton áll a rangsorban. Molnár Erik és Vigvári Vendel egyaránt fiatal, és egyikük szeme előtt sem a Los Angelesi-i játékok lebeg, már idén olimpiai bajnokok akarnak lenni.