Nem is hinné, kik vonultak vissza a sport világában! Mandiner 11-es

4. Nikolics Nemanja

Három ország gólkirálya volt a rendkívül közvetlen és szerény támadó, aki az NB I-ben háromszor, a lengyel és az észak-amerikai első osztályban egyszer-egyszer lett a legjobb gólszerző. Itthon a Videoton-, Lengyelországban a Legia Varsóval is 2-2 bajnokságot nyert meg. a szerbiai Zentáról indult focista 2013-ban mutatkozott be a magyar válogatottban, két Európa-bajnokságon is pályára lépett, összesen 43 meccsen 8 gólt szerzett, de a 2016-os Európa-bajnokságon és a 2020-as pótselejtezőn egyaránt az izlandiak ellen adott gólpassza is felettébb emlékezetes. Utolsó klubja a ciprusi AEK Larnaca volt. Visszavonulását a székesfehérvári stadionban tartott sajtótájékoztatón tudatta, a város tiszteletbeli polgára címet is megkapta.