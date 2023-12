Marco Rossi-recept: az ész a fontos, nem a haj! (VIDEÓ)

Történelmet írnak!

Jöhet tehát zsinórban a harmadik Európa-bajnokság, amelyen szurkolhatunk a magyar labdarúgóknak: a keretből ráadásul többen beírhatják magukat ezzel a sportág történelemkönyvébe, hiszen a maiakon kívül eddig csak két játékos, Albert Flórián és Bene Ferenc büszkélkedhetett két Eb-szerepléssel (1964 és 1972), most Dibusz Dénes, Fiola Attila, Gulácsi Péter, Kleinheisler László, Lang Ádám, Nagy Ádám is háromszoros Eb-kerettag lehet, ha jó formában és egészségesen „hozza le” a tavaszt. A montenegróiak elleni meccsen a 93. percben betaláló 28 éves középpályás, Nagy Ádám ráadásul 2015 óta szépen eljutott 77 válogatottságig, amellyel már a vonatkozó örökranglistán is a 14. helyen áll. Az olasz másodosztályú AC Pisa együttesében azonban nem játszik eleget, amíg a válogatottban az összes őszi meccsen, hat alkalommal is pályára lépett, klubcsapatában eddig csak nyolc, főleg csereként lejátszott hivatalos meccse van a szezonban, ez pedig okozhat még fejfájást a folytatásban. Nagy Ádám ideális esetben viszont 2024-ben akár a 85 válogatottsággal záró Puskás Ferencet is beérheti!

A válogatott többi, a közelgő Európa-bajnokság előtt váltani készülő fontos játékosának helyzetéről egyik korábbi cikkünkben értekeztünk.