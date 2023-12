3 ok, amiért jövőre még jobb lesz a magyar labdarúgó-válogatott

Teljes kerettel még erősebben

Lehet legyinteni, hogy gyenge ellenfeleket megelőzve vívta ki a részvételi jogot a 24 csapatos kontinensviadalra Magyarország – csak épp nem így van! Tény, hogy Bulgária futballja soha nem látott mélységbe süllyedt, Litvániában a kosárlabda mellé a labdarúgásnak esélye sincs felnőni. Montenegró sem tartozik a nagyhatalmak közé a sportágban, a magyarországi légiósok mellett Atletico Madrid-, Lazio-, és Olimpiakosz-játékost is bevető délszláv együttes kifejezetten szívós, kellemetlen ellenfél.

A portugálok megverésével világbajnoki szereplő, topligás játékosokkal teletűzdelt Szerbia pedig egyenesen a csoport favoritja volt, mégis oda-vissza le tudta győzni az egységes magyar csapat. A budapesti mérkőzésen a Belgrádban a győztes találatunkat elérő védelmi vezér, Willi Orbán nélkül nyertünk, a Puskás Arénában felejthetetlen ballábas bombagóllal előrukkoló Sallai Roland novemberre dőlt ki a sorból, s nélküle biztosítottuk be a kijutást Bulgáriában, majd vertük meg hátrányból Montenegrót. Az említetteken kívül az egész évben nem állt rendelkezésre térdműtétje miatt az első számú kapus, Gulácsi Péter – igaz, Dibusz Dénes első osztályú helyettese volt. Ugyanakkor

a teljes esztendőre igaz volt, Marco Rossinak és stábjának igazi sakkjátszmákat kellett megvívnia nem csak a riválisokkal, hanem egyáltalán azért, hogy megfelelő minőségű keretet tudjon összeboronálni.

A sérüléseken túl ugyanis a játékhiány is sújtotta legjobbjaink egy részét, nekik – mint összegző cikkünkben írtunk róla – télen lépniük kell, hogy formában legyenek az Eb-re. A korábbi 26-hoz képest 23 labdarúgót nevezhetünk be, s ha mindenki bevethető lesz és játszik is a klubjában, nagy harc lehet a bekerülésért, ami fokozhatja az egészséges versenyhelyzetet.