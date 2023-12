„Csak vészhelyzetben mertünk kockáztatni, pedig nincs olyan csapatunk, hogy nekiálljunk tutizni" – mesteredző a Mandinernek

Magyarország drámai küzdelemben, 6 gólos hátrányból fordítva 23-22-re legyőzte Horvátországot a női kézilabda világbajnokságon, így középdöntős csoportja 3., összesítésben a 10. helyet szerezte meg. Úgy ünnepeltek a játékosok, mintha mondjuk Önnel vb-bronzot nyertek volna 2005-ben. Tényleg ekkora siker ez?

Az az igazság, hogy az utolsó 15 perc alapján jogos, hogy ilyen ünneplést tartottunk. Csodálatos hajrá volt, kevés csapat lett volna erre képes. A cél az volt, hogy elérjük az olimpiai selejtezőt, ezt a lányok végül is megoldották. Nagyon-nagyon tanulságos volt, és remélem, hogy előbb-utóbb levonjuk ebből a megfelelő következtetéseket, mert nagyon sok van.

A magyar női kézilabda legutóbbi mérhető eredménye a 2012-es Európa-bajnoki bronzérem, azóta kontinensviadalokon és világbajnokságokon többnyire a legjobb 10-ből is kiszorultunk . Amikor tanulságokra utal, alapvetően erre a mostani csapatra, keretre és játékára gondol, vagy akár az utánpótlás nevelésre, menedzselésre?

Nyilvánvaló, hogy teljes sportági átgondolást igényel. Én az edzőbizottság vezetőjeként folyamatosan szoktam erről beszélgetni a vezetőkkel.

Sorra nyerjük az utánpótlás világversenyeket, azután viszont nem tudjuk ezeket áthelyezni a felnőttek közé. Hogy miért és hogyan nem, talány.

Megint van egy kiemelkedő korosztályunk, fontos lenne, hogy azokat a hibákat ne kövessük el, amiket az előzőeknél. Én teljesen együtt tartanám őket és meg kellene teremteni a versenyzési lehetőségüket akár „B” válogatottként.

Két európai csapattól simán kikaptunk, mindössze két afrikait és egy dél-amerikai gyenge ellenfelet győztünk le. Mit hiányolt Golovin Vlagyimir csapatából?

Ha negatívumot kell mondani, akkor az:

csak vészhelyzetben mertünk kockáztatni, pedig nincs olyan csapatunk, hogy nekiálljunk tutizni, és megpróbáljuk átlövő nélkül lejátszani a kézilabdát.

Ezt hiányoltam, a horvátok ellen 45 percig nem mertünk váltani, mást csinálni, csak azt, ami az alap. Ez a nagyon alap igazából 20 éve nem hoz jelentős eredményt. A svédek ellen is akkor lettünk jobbak, amikor bejöttek a fiatalok és bátran játszottak. Mindenkinek el kell gondolkozni ezen! A mai kézilabdához több bátorság szükségeltetik.

És egyéniségek, mint a parádézó kapus, az utolsó percben is büntetőt védő Böde-Bíró Blanka, a rendíthetetlen ólomkatonaként küzdő Klujber Katrin, de nincs például Görbicz Anita típusú világklasszisunk, mint korábban. Egyetért a Jochapress-nek korábban nyilatkozó legendával, a vb-ezüstérmes Kovács Péterrel, aki szerint vezér és átlövő kell?

Igen, természetesen. Több átlövő is kellene, a kézilabda erről szól. A többi poszton játszó nagyon fontos dolgokat tud végrehajtani a pályán, ám a lövők határozzák meg abszolút a végkimenetelt. Vezér típusú játékost találni nagyon nehéz... Nem látom a mai magyar női mezőnyben, hogy ki lehetne. Az utóbbi időben próbálkoztunk azzal, hogy egy klub felé eltolódtunk, az a Ferencváros volt, és szerintem jogos is volt. De a Fradit most ez az edző probléma szétzúzta (a 15-15 évig irányító Németh András és Elek Gábor után a dán Martin Albertsen érkezett, de rövid, sikertelen időszak után lemondott – a szerk.), látszik, hogy a válogatottban is számításba vett Fradi-játékosok, főleg Klujber, Márton Géta és Bordás Réka nagyon rossz formában vannak önmagukhoz képest. Úgy hallottuk, hogy nem volt jelentős munka és leépültek.