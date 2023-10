Az újpestiek tele minőséggel, de a Fradinál nem sírnak

Az újpestiek kispadjáról is szerb szakember, Nebojsa Vignjevics adja majd a taktikai utasításokat, így ez a párbaj is különleges fűszert adhat a Groupama Arénában zajló csatának. A vendégek védője, Tamás Krisztián, aki az elmúlt hétvégén megszerezte első találatát a lilák mezében, úgy véli, elkaphatják a listavezetőt.

„Vártam már ezt a mérkőzést, mely értelemszerűen kicsit különlegesebb, mint a többi, de ugyanúgy fogok rá készülni. Az edzői stábnak nem kell külön hangsúlyoznia a derbi fontosságát, mindenki érzi a másikon, hogy erre fókuszál, többször is beszéltünk róla a többiekkel, állandóan ez a téma most. Benne van a levegőben, hogy ez egy derbi-hét. Én mindig azt mondtam, hogy a Fradit is el lehet kapni.

A legjobbunkat kell nyújtanunk, kell hozzá egy kis szerencse is, illetve, hogy ne életük napját fogját ki a zöld-fehérek. Ahogy említettem, idén egy másik arcát mutatja a csapatunk, tele vagyunk minőséggel, így kiélezettebb csatát várok.

Nagyok jók vagyunk az átmenetekben, ezt kihasználhatjuk ellenük, hiszen szeretnek magasan védekezni, és labdát birtokolni, így több terület marad mögöttük, nekünk pedig villámgyors csatáraink vannak. A támadójátékunkra támaszkodhatunk, ahogy beszéltük, az egyre jobban néz ki, védekezésben pedig szervezettnek kell maradnunk a végéig.

– mondta a balhátvéd.

Vasárnap 18 órától élő, szöveges közvetítéssel követjük a Ferencváros–Újpest derbit a Mandineren!