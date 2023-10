Angol legenda Szoboszlairól: Ha nem játszik jól, akkor is húzza a csapatot

„Ragyogó futballista” – dicsérte Szoboszlai Dominikot az nso.hu tudósítása szerint Jamie Carragher, a Liverpool korábbi védője, aki mostanában a Sky Sports szakértőjeként dolgozik.

„Már most a Premier League legjobb játékosai közé tartozik, olyan futballista, aki ha nem lenne a pályán, mindenki nagyon hiányolná. Ezt nemcsak a kreativitása és a rúgótechnikája miatt mondom, hanem a fizikai jelenléte kapcsán is. Tetszik az a sebesség és erő, amit a pályára visz, ahogy belemegy a párharcokba, s ha nem játszik jól, akkor is húzza a csapatot. A Liverpool megújult középpályája nagyon ígéretes, kreatívabb a korábbinál, Szoboszlai távoli lövéseiben pedig mindig benne van a veszély. Steven Gerrard óta nem volt hasonló középpályásunk, azért a sok vele kapcsolatos összehasonlítás, és bár Szoboszlainak még fejlődnie kell, hogy megközelítse azt a szintet, nagyon jó úton halad” – mondta a legendás angol futballista.

A júliusban Liverpoolba igazoló magyar játékos valósággal berobbant a Premier League-be: az összes bajnokit végigjátszotta a vörösöknél, egy gólt szerzett a bajnokságban és egyet a Ligakupában, valamint számos kulcspasszt osztott ki. Labda nélküli játékban és szerelésben is csapata legjobbjai közé tartozik, emellett 83.6 megtett kilométerrel ő futotta a legtöbbet hét forduló alatt az egész bajnokságban.

Ha még ez nem lenne elég, a Wolverhampton elleni meccsen minden idők második leggyorsabb Premier Leauge-sprintjét is sikerült megvalósítania, amikor 36.76 km/órával száguldott vissza egy labdavesztés után. Ezt csak a Manchester City szárnyvédője, Kyle Walker tudta lepipálni az angol bajnokság történetében, aki egyszer 37.31 km/órával repesztett.