Tekintse meg Szoboszlai Dominik Premier League-ben szerzett első gólját! (VIDEÓ)

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, vasárnap 15 órakor vette kezdetét a Liverpool Aston Villa elleni találkozója, amely egyben a második hazai bajnoki mérkőzése Szoboszlai Dominik csapatának. A magyar válogatott csapatkapitánya nem sokat tétlenkedett, már a 3. percben be is talált egy szöglet után.

A gólt az alábbi videóban láthatják:

Nyitókép: X