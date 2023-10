A Fradi szerb edzője Kubatovról: Ha az elnök ilyen bátor, akkor képzelheted, milyen leszek én

„Boldog vagyok, hogy újra a teljes csapattal dolgozhatok. Gratulálok minden nemzeti csapatnál szerepelt játékosomnak, különösen a magyaroknak a hazám válogatottja ellen elért eredmény miatt. Külön elismerésem Varga Barnabásnak, aki két gólt is szerzett az októberi selejtezők során. Ő egy nagyon profi játékos, aki egyszerre okos és erős is, nagy erőssége a csapatunknak. Sokat dolgoztunk a válogatottak távollétében, de már velük is keményen edzünk, a visszatérő játékosoknak köszönhetően új energiák léptek be a csapatba. Erre szükségünk is van, hiszen a folytatásban egymás után jönnek a meccsek. Készen állunk erre a kihívásra!” – nyilatkozta a Ferencváros honlapjának a Diósgyőr elleni meccs előtt a zöld-fehérek nyár végén kinevezett szakvezetője, Dejan Sztankovics.

Az Interrel BL-győztes szerb szakember hozzátette a várhatóan telt ház előtt zajló vasárnapi meccsről szólva: „A futball a szurkolókért van, és a tele stadion jó lehetőség arra, hogy még jobban motiválja a csapatokat a jó futballra. Az ellenfél újoncként nagyon jól szerepel, több játékost cserélt a feljutása óta, de azóta is többször láttuk, tudjuk, hogy szervezett játékra képes. Fontos bajnoki előtt állunk, száz százalékban koncentrálnunk kell!”

Sztankovics a minap egyébként a szerb lapoknak is nyilatkozott a IX. kerületben eltöltött első hónapjáról. Elmondta, hogy a kezdés rendben volt, de a következő időszak már erősebb meccseket, egy keményebb menetrendet hoz. „Három naponta játszunk majd, többek között oda-vissza a Genkkel, ami bizonyosan el fogja dönteni, ki megy tovább az Európa Konferencia Liga csoportunkból. A célunk a továbbjutás, bár ez inkább egy Európa Liga-csoport szerintem, mert a második és harmadik kalap legjobbjait kaptuk, valamint a fiatal, energikus Cukarickit, akik focizni akartak és ezt mi is megtapasztaltuk. Egyébként a magyar bajnokság elég erős, kiemelkedő infrastruktúrával, mindenkinek saját pályája van, fantasztikus stadionokkal, megfelelő nagyságú lelátókkal, így nagy élmény itt dolgozni” – emelte ki.

Az interjúban szó esett Kubatov Gáborról, az FTC elnökéről is. „Egy igazi úriember, amikor jöttem, azt mondta, hogy csak én voltam a kiszemelt, mert a személyiségem a Ferencvároshoz illik. Ha az elnök ilyen bátor és mellettem áll, akkor képzelheted, milyen leszek én. Legalább olyan bátor, mint ő. Minden nap egyre jobb akarok lenni. Nagyon ritka, hogy egy klub így az ember mögé álljon, ilyen tárt karokkal fogadjon, így óvjon és ilyen szabadságot adjon a munkához” – dicsérte a sportvezetőt Sztankovics.