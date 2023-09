Szoboszlai Puskás és Kubala nyomában – kis magyar légióskörkép

A magyar labdarúgás történetében valódi mérföldkövet jelentett, hogy válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a Liverpool FC-hez igazolt nyár elején. Az csak a ráadás, hogy a – már nyugodtan mondhatjuk – magyar klasszis labdarúgó azóta olyan teljesítményt nyújt a Premier League-ben, a világ jelenlegi legerősebb bajnokságában, amelynek itthon és külföldön mindenki csodájára jár. Ez a tündérmesébe illő történet azonban nem egyedülálló a magyar labdarúgásban, voltak olyan labdarúgóink, akik olyan pályafutást mondhatnak magukénak a nemzetközi porondon, amelyről Szoboszlai Dominik egyelőre csak álmodhat (és reméljük, ezen álmokból egyszer valóság lesz!). Nézzük, kik azok a magyar labdarúgók, akiknek körébe az ifjú sztár bekerülhet!

A Liverpool magyar labdarúgóklasszisa, Szoboszlai Dominik

Kép: Paul Ellis / AFP

Az Aranycsapat kapitánya, akinek a neve a világ minden részén egyet jelent a magyarsággal: Puskás Ferenc

Az első természetesen Magyarország és a világ labdarúgásának valaha volt egyik legjobbja, Puskás Ferenc. A száguldó őrnagy óriási karriert futott be Spanyolországban a Real Madrid játékosaként, és a külföldön játszó magyarok közül ő érte el a legnagyobb sikereket.

Puskás Ferenc volt az első – és hivatalosan az egyetlen* – magyar labdarúgó, aki megnyerte az UEFA Bajnokok Ligáját vagy annak jogelődjét a Bajnokcsapatok Európa Kupáját(BEK). A versenysorozatban szerzett 37 góljával egyben ő a legeredményesebb magyar focista a BEK-ben.

A második világháborút követően a szocialista diktatúra évei alatt a magyar labdarúgók nagyon sokáig egyáltalán nem, és később is csak bizonyos életkor és adott mennyiségű válogatott mérkőzés után igazolhattak külföldre.

Az első hivatalosan külföldre szerződött magyar labdarúgó, a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya, Bálint László volt, aki 1979-ben igazolt az FC Bruges-hez,

később pedig egyre többen mehettek nyugati klubokhoz játszani.

De az Aranycsapat idejében, az ötvenes években erről szó sem lehetett, épp ezért Puskás Ferenc és társai ahhoz, hogy komoly nemzetközi labdarúgókarriert futhassanak be, disszidálni kényszerültek. Puskás az 1956-os forradalom leverését követően Bécsben maradt, majd családjával együtt Spanyolországba költözött, és 1958-ban a Real Madrid játékosa lett.

Puskás a királyi gárda egyik legnagyobb klublegendájává vált,

ami nem csoda annak fényében, hogy a blancók mezében 3-szor nyerte meg a BEK-et, 6-szor a spanyol bajnokságot, egyszer a spanyol kupát, emellett 180 mérkőzésen 156 gólt szerzett, a spanyol élvonalben 4-szer, a BEK-ben 2-szer volt gólkirály, és ő az egyetlen játékos, aki egy BEK vagy BL-döntőn 4 gólt szerzett. Puskás Ferenc emellett 85 magyar válogatott mérkőzésen 84 gólt szerzett, ezzel 2019-ig minden idők legeredményesebb európai válogatott játékosa volt, ekkor előzte meg Cristiano Ronaldo. A XX. század legjobb góllövője egész pályafutása alatt pedig 1271 mérkőzésen 1571 gólt szerzett, mérkőzésenkénti gólátlaga 1,24 volt.

*Bölöni László marosvásárhelyi születésű magyar labdarúgó és edző román állampolgárként szintén megnyerte a BEK-et a Steua Bucuresti csapatával az 1985/1986-os idényben.

Puskás Ferenc az Aranycsapat kapitányaként

Forrás: Fortepan / Erky-Nagy Tibor

A barcelonai magyar, aki miatt megépült Camp Nou, amely előtt most az ő szobra ott áll – Kubala László

De nem Puskás volt az első disszidens magyar labdarúgó, hanem a magyar futball nála kevésbé ismert játékosa, aki szintén klublegenda lett Spanyolországban, és sokan Puskáshoz mérhető világklasszisnak tartják. Ő volt Kubala László, aki a kommunista hatalomátvételt követően 1949-ben Ausztrián keresztül menekült először Olaszországba, majd Spanyolországba.

Beszédes adat, hogy Kubala a külföldön legeredményesebb magyar labdarúgó, aki összesen 298 találatot szerzett külföldi klubokban, ebből 256-ot a Barcelona mezében, amelyben az 1951-1961 közti tíz évben 329 mérkőzést játszott. Érthető, hogy

az FC Barcelona történetének egyik legnagyobb legendája lett belőle, olyan labdarúgó, akire Messihez hasonló – sőt a legtöbben még nála is nagyobb – klubikonként tekintenek.

Kubala László barcelonai pályafutásának jelentőségét jól érzékelteti, hogy amikor a katalán klubhoz igazolt, óriási mértékben megnőtt az érdeklődés a Barcelona mérkőzései iránt (ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a jóképű labdarúgó miatt rengeteg női szurkolója is lett a csapatnak). Ez pedig végül komoly szerepet játszott abban, hogy az időközben kinőtt régi létesítmény helyett felépítsék a Barcelona azóta is használt legendás stadionját, a Camp Nou-t.

A Kubala László iránti máig tartó tiszteletet jól jelképezi, hogy 1999-ben a szurkolók a csapat történetének legjobb játékosának választották. Ezzel olyan játékosokat előzött meg, mint Johan Cruyff, Diego Maradona, Romário és Hriszto Sztoicskov.

A spanyol sportújságírók pedig Alfredo di Stefano után a második legjobb spanyol játékosnak választották a disszidens magyar focistát (Az akkori szabályok lehetőséget adtak erre, ezért Kubala Puskás Ferenchez hasonlóan honosított labdarúgóként szerepelt a spanyol válogatottban, . A klub Kubala Lászlónak 2009-ben szobrot állított a Camp Nou mellett.

Kubalával együtt szerepelt a Barcelonában Kocsis Sándor, akit előbbi ajánlott be a klubhoz. A Barca utánpótlás-csapatánál pedig később Vincze Ottó és Tajti Mátyás személyében két fiatal magyar is megfordult.

Leleplezik Kubala László, a Barcelona egykori legendás magyar játékosának a szobrát 2009. szeptember 24-én a Camp Nou megépítésének 52. évfordulóján rendezett ünnepségen

Kép: MTI/EPA/ALBERTO ESTEVEZ

Gera, Király és a többiek – Szoboszlai előtt is voltak magyarok a Premier League-ben

Természetesen nem Szoboszlai Dominik az első magyar labdarúgó, aki az angol élvonalban szerepel. A magyarok közül az ott csak „Magic Magyar”-nak becézett Gera Zoltán, válogatottunk egykori csapatkapitánya szerepelt a legtöbb Premier League mérkőzésen.

Gera a West Bromwich Albion, és a Fulham együtteseiben összesen 172 mérkőzésen lépett pályára a az angol élvonalbeli bajnokságban, és 31 gólt szerzett.

A Premier League egyik legjobb magyar játékosa a magyar válogatott legendás kapusa Király Gábor volt, akit szürke mackónadrágja mellett óriási védései is ismertté tettek a szigetországi szurkolók körében. Király az Aston Villa és a Crystal Palace együtteseiben 37 élvonalbeli angol bajnoki mérkőzésen szerepelt. A szombathelyi kapus mellett több másik magyar portás is szerepelt a Premier League-ben, mégpedig a 2015-ben elhunyt Fülöp Márton, aki a West Bromwich, a Manchester City és a Sunderland csapataiban védett, valamint Bogdán Ádám, aki a Bolton Wanderers és a Liverpool színeiben szerepelt.

Igaz, Bogdán csak két mérkőzésen lépett pályára a vörösöknél, de ezzel is a harmadik legtöbb élvonalbeli mérkőzésen lehetőséget kapott magyar játékos a klub mezében. Az első egyelőre a klubhoz 1992-ben érkezett Kozma István, aki nem vált be a klubnál, és összesen 10 mérkőzésen kapott szerepet, ám ebből csak egy volt bajnoki.

A második 6 Premier League- és egy Európa-liga mérkőzésével Szoboszlai Dominik, aki hamarosan átveheti a vezetést is.

A Liverpool az évek során rajtuk kívül is számos kiváló magyar játékost szerződtetett, ám ők tétmérkőzésen sosem kaptak szerepet az első csapatban.

A klubnál megfordult korábban válogatott kapusunk Gulácsi Péter, és támadóink, Simon András valamint Németh Krisztián is. A Liverpool akadémiáján nevelkedett egy ideig több fiatal tehetség, Polgár Kristóf (22, jelenleg Diósgyőr), Poór Patrik (25, Puskás Akadémia), Hajdú Ádám (26, Vasas), Adorján Krisztián (26, Virtus Entella) és Pölöskei Zsolt.

Gera Zoltán, a Magic Magyar a legtöbb Premier League mérkőzésen pályára lépett magyar labdarúgó

Kép: AFP/Adrian Dennis

Magyar légiósok a Bundesligában

Ami a Liverpoolban nem sikerült Gulácsi Péternek, annál inkább összejött a német első osztályban. A kapus a vörösöktől először a Red Bull Salzburghoz,majd annak anyaklubjához, az RB Leipzighoz igazolt ahol mostanáig 284 mérkőzésen szerepelt, amelynek tavalyi sérüléséig, első számú kapusa és jó ideje csapatkapitánya is volt. A kapus várhatóan épp a mai napon léphet pályára ismét tétmérkőzésen a lipcseiek mezében.

Gulácsitól pedig szintén egy magyar válogatott labdarúgó vette át a karszalagot, a Csehország elleni (nem annyira) barátságos mérkőzésen megsérült

Willi Orbán az elmúlt két évben még Szoboszlaival együtt nyerte meg a német kupát. A 2022/2023-as kiírásban a döntőben épp a magyar hátvéd szerezte a győztes gólt.

A magyar trió a lipcsei csapattal játszott a Bajnokok Ligájában is

A lipcsei trióból duó lett, de Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter és Willi Orbán a magyar válogatottban továbbra is együtt, egy célért játszik

Kép: MTI/Illyés Tibor

Az előző két labdarúgóhoz hasonlóan sérüléssel küszködik az Union Berlin magyar válogatott játékosa Schäfer András is. Évek óta Bundesligában szerepel a magyar válogatott támadója, Sallai Roland, aki idén is kiválóan teljesít a Feriburg együttesében, és a nyáron igazolt Németországba a Hoffenheim csapatához a nemzeti együttes hátvédje Szalai Attila.

A kék-fehér együttesben korábban egy másik Szalai is megfordult: a válogatott egykori csapatkapitánya Szalai Ádám 100 mérkőzésen szerepelt, 23 gólt és 11 gólpasszt ért el a klub színeiben. A kiváló magyar labdarúgó 13 évet játszott a német élvonalban, a Mainz mezében 136-szor, a Hannoverben 12-szer a Schalkénél pedig 28 alkalommal szerepelt többek közt a Bl-ben, és a Bundesliga mérkőzésein.

A Bundesligában a magyarok közül dárdai Pál szerepelt a legtöbb mérkőzésen. A Hertha BSC mezében összesen 297 alkalommal pályára lépő játékos igazi legenda lett a fővárosi csapatnál, amelynek játékosai közül szintén ő a legtöbb élvonalbeli meccsen szerepelt játékos.

A válogatott egykori szövetségi kapitánya jelenleg a Bundesliga 2-be visszacsúszott klubot próbálja megmenteni, és visszajuttatni az első osztályba a felnőtt csapat edzőjeként. Érdekesség, hogy rekordot ért el azzal, hogy mindhárom gyermeke a klub keretéhez tartozik. Dárdaival egy időben együtt szintén rengeteg meccset játszott a berlini klubban a korábban említett Király Gábor, ő 198-szor öltötte magára a csapat mezét.

A Bundesligában az elmúlt évtizedekben számos magyar szerepelt, közülük mindenképp meg kell említeni Idősebb Lisztes Krisztiánt, aki a Borussia Mönchengladbachban, a Vfb Stuttgartban, és a Werder Bremenben is megfordult, Hajnal Tamást a Schalke, a Keiserslautern, és aBorussia Dortmund egykori játékosát, Huszti Szabolcsot, aki szerepelt a Hannoverben és az Eintracht Frankfurtban, a Bayern München jelenlegi másodedzőjét, Lőw Zsoltot, valamint Hrutka Jánost Szűcs Lajost, és még számos magyar játékost.

A Bundesliga magyar játékosai közt ki kell emelni Détári Lajos nevét, 39-szer szerepelt az Eintracht Frankfurt csapatában, amellyel német kupagyőzelmet ért el. Détári 1988-ban aztán nagyon sokáig fennálló magyar rekordot jelentő, mai árfolyamon nagyjából 8,7 millió eurónak megfelelő összegért igazolt az Olimpiakosz együtteséhez.