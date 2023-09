Megijesztette a vörösöket a Linz – aztán bejött Szoboszlai, és fordított a Liverpool

Ahogy megjósoltuk, alaposan felforgatott kezdőcsapattal kezdte az Európa-liga első csoportmérkőzését Linzben a Liverpool. Edzőjük számos kulcsjátékosát – köztük Szoboszlai Dominikot is pihentette – és főként a fiataloknak adott játéklehetőséget.

Jürgen Klopp valószínűleg úgy vélte, a LASK ellen a második csapattal is nyerni tud a Liverpool, ám a linzi együttes ezt másként gondolta.

Olyannyira, hogy bátor támadójátékuk eredményre is vezetett, negyedóra sem telt el a mérkőzésből, amikor Florian Flecker gólt szerzett, és előnyüket a félidőig meg is őrizték.

Pedig a Liverpoolnak is voltak komoly kísérletei, Darwin Núnez például egy szögletet követően Virgil van Dijk által középre fejelt labdát nagyjából fél méter távolságból fejelt kapura, ám a linzi kapus óriási bravúrral védett. A szögletarány egyébként meglepően kiegyenlített volt a mérkőzésen. Ezt követően sok helyzet nem nagyon esett a félidő végéig, mindkét csapat bátran, de sok hibával játszott.

A második félidőben sem sokat változott a játék képe, változást az 56. perc hozott, amikor Ziereis értelmetlenül csúszott be, hiszen Luis Díaz már mellérúgta a labdát – a játékvezető sárga lappal és egy tizenegyessel „jutalmazta” cselekedetét.

A büntetőt Darwin Nunez rúgta a jól vetődő Lawal mellett a kapu jobb oldalába.

A Linz nem ijedt meg a Liverpool egyenlítésétől, továbbra is támadtak, és majdnem sikerült újra vezetést szerezniük. A 60. percben felpörögtek az események, a vörösöket csak cserekapusuk, Kelleher óriási bravúrja mentette meg, az ír a gólvonalról szedte ki Ljubicic közeli lövését. Jürgen Klopp hármat cserélt:

Szoboszlai Dominik Ben Doak, Alexis Mac Allister Endo Wataru, Joe Gomez pedig Stefan Bajcetic helyére érkezett.

A meccs képe gyorsan meg is változott, immár egyrtelmű volt a Liverpool fölénye, amely hamarosan góllá is érett: a 63. percben Luis Díaz kiválóan érkezett egy beadásra, és gólt szerzett.

Szoboszlai láthatóan pihenten, energiával telve érkezett, gyorsan mozgott, és rögtön két indítása is volt. Először egy labdaszerzést követően Elliottnak passzolt volna, de a védők közbeléptek, majd a liverpooli térfélről vezette a labdát az ellenfél tizenhatosáig, és Díazak passzolt volna, de labdája egy kicsit hosszú volt a kolumbiai játékos nem érte el.

A 73. percben Gravenberch egy rossz mozdulatot követően megsérült, le is cserélték, a helyére a Liverpoolban 68. európai kupameccsén pályára lépő Mohammed Szalah érkezett. Jürgen Klopp a 81. percben még egyet cserélt, Konaté helyére Matipot küldte be. A 88. percben az utolsó negyedórára beállt Szalah adta meg a kegyelemdöfést a linzieknek. Egy gyors akciót követően két védőt megelőzve az ötös bal sarkától bal külsővel ütemtelenül pöckölte be a labdát a kapus lábai közt.

Összességében egyértelműen jobb volt a Liverpool, még ha a félig-meddig tartalékos kezdőt meg is lepte a linziek harciassága. A

Európa-liga csoportkör 1. forduló, E csoport

LASK –Liverpool FC 1–3 (1–0)

Helyszín: Linz, Oberösterreich Arena

Játékvezető: Marco Di Bello (olasz)

LASK: Lawal – Ziereis, Andrade, Luckeneder (Darboe 79.) – Flecker, Horváth, Jovicsics, Renner – Havel (Mustapha 68.), Zulj, Ljubicic (M. Koné 68.)

Vezetőedző: Thomas Sageder

Liverpool: Kelleher – Bajcetic (J. Gomez 60.), Konaté (Matip 81.), Van Dijk, Cimikasz – Endo (Szoboszlai 60.), Gravenberch (Szalah 75.), Elliott – Doak (Mac Allister 60.), Núnez, Díaz

Menedzser: Jürgen Klopp

Gól: Flecker (14.), ill. Núnez (56. – 11-esből), Díaz (63.), Szalah (88.)

Cikkünk frissül!

Nyitókép: Gustavo Pantano / MI News / NurPhoto / AFP