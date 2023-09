Szoboszlai kimarad – változás jön a Liverpoolban

Korábban beszámoltunk róla, hogy szinte biztosan nem lesz a kezdőcsapat tagja a Liverpool csütörtöki Linz elleni Európa-liga mérkőzésén Szoboszlai Dominik. Ennek pedig nem az az oka, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és barátnője, Gécsek Fanni útjai elváltak, hanem vélhetően az, hogy

Szoboszlai eddig minden tétmérkőzését végigjátszotta a Liverpool csapatában, ezért edzője pihentetni szeretné.

Jürgen Klopp ma pihenőt adhat Szoboszlainak

Forrás: Suhaimi Abdullah / NurPhoto / AFP

A magyar labdarúgón kívül egyébként mindössze egyetlen Liverpool-játékos játszotta végig az összes mérkőzést, mégpedig a kapus Allison Becker, épp ezért lehetséges, hogy ő is pihenhet majd egy kicsit. A This is Anfield nevű nívós szurkolói oldal várakozásai szerint legalábbis egyikük sem kezd csütörtök este. A portál szerint Jürgen Klopp a Linz elleni mérkőzésre alaposan felforgatja a Liverpool kezdőcsapatát, lesznek visszatérők, azok közül viszont, akik a korábbi mérkőzéseken rendre szerepeltek, többen pihenhetnek.

Ezzel egyébként egyetért az Evening Standard is, amely pontosan ugyanazt a kezdőcsapatot várja, mint a This is Anfield.