Szoboszlai Dominik szakított barátnőjével

Ahogy arról a Mandiner is folyamatosan beszámol, a magyar válogatott csapatkapitányának, – akit július elején a Liverpool is leszerződtetett – , szárnyal a karrierje. Augusztusban a vörösök szurkolói a hónap játékosának választották. Mindezek mellett edzője, Jürgen Klopp is elismerően beszél teljesítményéről.

Azonban úgy tűnik, hogy a magyar klasszis magánéletében most történt egy váratlan fordulat. Az Origo szúrta ki, hogy Szoboszlai és Gécsek Fanni közösségi oldalairól eltűntek a közös fényképek, így arra lehet következtetni, hogy 3 év után véget ért a kapcsolatuk.

Időközben a Blikk úgy értesült, hogy a fiatalok valóban szakítottak, így a népszerű focista ismét a szinglik táborát erősíti.

