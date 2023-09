Hatalmas sportdiplomáciai siker: kulcspozícióba került a magyar vezető

„Hatalmas megerősítés volt a hazai vb sikere”

Hogy vajon volt-e ebben a döntésben része a hatalmassal sikerrel záruló 19. Budapesten rendezett atlétikai világbajnokságnak, a sportdiplomatának is feltettük ezt a kérdést. „Természetesen hatalmas megerősítés volt a hazai vb sikere és mindazok az újítások, amelyeket kifejezetten erre a világbajnokságra vezettünk be a sportágba, és amik jól vizsgáztak Budapesten.

Az atléták – túlzás nélkül mondhatjuk – imádták ezt a vb-t, a közönség reakcióit azt hiszem nem kell magyarázni, s hatalmas elismerés, hogy maga az elnök, Sebastian Coe is úgy összegezte a világbajnokságot, amely új sztenderdeket állított fel a sportágban és a versenyrendezésben”

– utalt vissza az augusztus 27-én véget ért világesemény értékelésére Gyulai.

Mint fogalmazott ugyanakkor: „már a vb előtt tudható volt, hogy a WA okkal nem töltötte be a sportigazgatói feladatkört a világbajnokságot megelőzően, hiszen valójában már akkor túl voltunk egy többkörös versenyeztetésen, amelynek a végén rám esett a választás. De akkor még nem jött el az ideje, hogy mindezt kommunikálják” – indokolta a magyar sportszakember a bejelentés időzítését, amelyet egyébként Jon Ridgeon, a WA ügyvezető igazgatója osztott meg a sportvilággal.

Jon Ridgeon: Gyulai az ideális választás erre a szerepkörre

Márton az atlétika legkülönbözőbb területein szerzett széleskörű tapasztalataival az ideális választás erre a szerepkörre”

– mondta Ridgeon. Hozzátéve, hogy a következő négy évben a WA kiemelt célja a versenyek fejlesztése, ebben pedig kulcsszerep vár a magyar szakemberre.

Gyulai Márton szinte belenőtt az atlétikába

„Bátyámmal, Miklóssal, aki olimpikon sprinter is volt (és jelenleg a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke a szerk.) édesapánk nagyszerű atlétikai múltját követően, és az egész családdal együtt nekünk kicsi korunk óta az volt a természetes, hogy nem koncertre vagy moziba mentünk, hanem atlétikai versenyekre jártunk szinte minden szabd percünkben. Mi ott „fertőződtünk meg” az atlétikával, amit azóta sem bánunk” – mesélte lapunknak Gyulai Márton, aki, ha atlétaként nem is, a magyar bobcsapat tagjaként kettes és négyes bobban is szerepelt már két téli olimpián, 2002-ben Salt Lake Cityben és 2006-ban Torinóban.

De sprintertudásának komoly hasznát vette egyetemi tanulmányai során is, hiszen az Indiana állam-béli University of Notre Dame katolikus egyetemen sprinterként ösztöndíjjal tanult, majd szerzett diplomát nemzetközi sportvezetői szakon. Majd tudását a sportág berkein belül is kamatoztatta, hiszen 2015 óta az Európai Atlétikai Szövetség (EA) tanácsának a tagja, 2021-től pedig a közvetlen irányító testületet jelentő végrehajtó bizottságban tevékenykedett. Korábban a magyar szövetség főtitkára is volt, a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon pedig éveken keresztül versenyigazgatóként dolgozott.

Gyulai a WA új sportigazgatói szerepkörében október 1-től kezdi majd a munkát Monacóban, így részben édesapja, Gyulai István nyomdokaiba lép, aki 15 évig volt a nemzetközi szövetség, az IAAF főtitkára.

Monacóból Monacóba!

„Valójában én most visszatérek Monacóba, hiszen amikor édesapánk főtitkárként ott élt a családjával, én akkor a gimnazista éveimet töltöttem épp Monacóban. Én ugyan jelenleg család nélkül megyek, mert a gyerekeink már itt kezdték meg a tanévet és van akinek olyan komoly sportolói karrierje épül, hogy nem lenne tanácsos kimozdítani a nevelő közegből, de mi ezt megoldjuk a feleségemmel” – tért ki a feladat privát hátterére lapunknak nyilatkozva Gyulai.

„Egyelőre határozatlan idejű a megbízásom, de nyilván a most újraválasztott elnökkel, Lord Coe-val és az új elnökséggel együtt kell mozogjak, akikkel

nem is lehet más a célunk, mint maradandót alkotni imádott sportágunkban”

– zárta gondolatait hazánk egyik jelenleg legmagasabban jegyzett sportdiplomatája.

