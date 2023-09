A Manchester City érdeklődését is felkeltette Lisztes Krisztián

A goal.com Lisztessel foglalkozó cikke szerint kiélezett volt a verseny a zöld-fehérek csatárért, hiszen többek között a Borussia Dortmund, a Borussia Mönchengladbach, a VfB Stuttgart, az AS Monaco, az AC Milan, a Juventus, a Brighton & Hove Albion, az FC Brentford, sőt a friss BL-győztes Manchester City is érdeklődést mutatott iránta. Az Erling Haalandot is foglalkoztató együttes azonban nem volt résen, így végül az Eintracht lett a befutó – olvasható a cikkben.

