Kiderült, kik óvták meg Halász Bence életének legjobb dobását

Ahogy korábban a Mandiner is megírta az atlétikai világbajnokság döntőjében bronzérmes lett Halász Bence. A sportoló az első kísérletére elért 80,82 méteres eredményével – amivel tíz centire megközelítette az egyéni csúcsát – a második sorozat után is vezetett, a harmadik dobása után pedig 81,02 jelent meg az eredményjelzőn, és ez jó néhány percig hivatalos eredmény is volt. Egyszer csak azonban az eredményközlő rendszerben „eltűnt”, s helyette egy „x” betű jelent meg, ami azt jelentette, hogy helyt adtak egy óvásnak, vagyis versenyzőnk dobását utólag érvénytelennek minősítették – emlékeztet a Magyar Nemzet. Ezután jött a hír, hogy Halász Bence első dobása is óvás alatt van!