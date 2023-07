Mi történik Szoboszlai csapatánál? – úgy tűnik, a Liverpool csapatkapitánya nem lép pályára az első felkészülési meccsen

Ma este léphet pályára először a Liverpoolban Szoboszlai Dominik, aki a Karlsruhe elleni felkészülési mérkőzésre készül a csapattal. Bár már korábban is megjelentek olyan pletykák, hogy Jordan Henderson esetleg távozik a klubtól, és a szaúdi Al Ettifaq csapatához igazol, a csapatkapitány a vakációt követően visszatért Liverpoolba, és megkezdte a felkészülést a társakkal együtt.

Épp ezért meglepő az olasz sportújságíró , Fabrizio Romano értesülése, miszerint Jordan Henderson nem lép pályára ma este a Liverpool felkészülési mérkőzésén.

Az újságíró szerint Henderson már meg is állapodott egy hároméves szerződésről a szaúd-arábiai klubbal. A döntésben természetesen szerepet játszhat a szaúdiak által ajánlott rengeteg pénz mellett az is, hogy az Al Ettifaq-nál elődje, a Liverpool egykori legendás játékosa és csapatkapitánya, Steven Gerrard lehet az edzője. És talán kicsit az is, hogy hiába van kiváló formában a 33 éves játékos, Szoboszlai Dominik és Alexis MacAllister személyében olyan posztriválisok érkeztek a csapathoz, akik miatt lehet, hogy kevesebb játékpercet kapna Jürgen Klopptól jövőre.